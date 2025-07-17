İngiltere Çin’den ithal organik kaplamalı çeliğe yönelik telafi edici vergiyi uzattı

İngiltere hükümeti, Ticaret Çözümleri Birimi’nin (TRA) Çin’den ithal organik kaplamalı çeliğe yönelik telafi edici vergi önlemlerinin uzatılmasına ilişkin önerisini kabul ettiğini açıkladı.

Çin’den ithal söz konusu ürünlere uygulanan ve 4 Mayıs 2024 tarihinde sona eren %13,7-44,7 oranları arasındaki telafi edici vergiler 4 Mayıs 2029 tarihine kadar beş yıl süreyle uzatıldı.

Söz konusu ürünler 72 72 10 70 80 11, 72 12 40 80 21, 72 25 99 00 91, 72 10 70 80 91, 72 12 40 80 82, 72 26 99 70 11, 72 12 40 80 01, 72 25 99 00 11 ve 72 26 99 70 91 kodları altında kayıtlı bulunuyor.