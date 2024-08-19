İngiltere hükümeti Tata Steel UK’e 13,5 milyon £ finansman sağlayacak

İngiltere hükümeti, Port Talbot tesisindeki yeşil dönüşümden olumsuz etkilenen tedarik zincirini ve çalışanları desteklemek üzere Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK’e doğrudan 13,5 milyon £ finansman sağlanacağını duyurdu.

Hükümetin 80 milyon £ tahsis ettiği Port Talbot Geçiş Kurulu Fonu kapsamında sağlanacak olan söz konusu finansman, ana müşterisi Tata Steel olan yerel işletmeleri destekleyerek yeni piyasalara ve müşterilere yönelmelerine olanak tanıyacak. Bununla birlikte finansman, Port Talbot’taki yeşil dönüşümden olumsuz etkilenen çalışanların yeni iş bulmalarına, eğitimlere erişim sağlamalarına ve boş pozisyonların olduğu alanlarda yetenek ile yeterlilik kazanmalarına yardımcı olacak.

Tata Steel UK CEO’su Rajesh Nair, “Geçiş Kurulu, düşük karbonlu çelik üretimine geçişimizin desteklenmesi ve bölgeye yatırım çekilmesi bakımından önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda bu değişimlerin çalışanlarımız, tedarik zincirimiz ve topluluğumuz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya da yardımcı oluyor,” dedi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, Port Talbot tesisindeki iki yüksek fırından birini devre dışı bıraktığını ve ikincisini de bu yılın Eylül ayına kadar kapatacağını bildirmişti.