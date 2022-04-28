﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İngiltere GFG Alliance’a yönelik kara para aklama soruşturmasını hızlandırdı

Perşembe, 28 Nisan 2022 17:53:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (SFO), 27 Nisan tarihinde müfettişlerinin İngiltere merkezli GFG Alliance şirketlerinden para aklama soruşturması için şirket bilançoları, yıllık raporlar ve yazışmalar dahil olmak üzere bazı belgeler talep ettiğini belirtti. Müfettişler ayrıca operasyonla iş birliği yapan İngiltere, İskoçya ve Galler gibi birden fazla adresteki yöneticilerle de görüştü.

Bu yılın Mayıs ayında SFO daha önce GFG’nin başlıca finansörü olan Greensill Capital ile yaptığı finansman anlaşmaları da dahil olmak üzere, GFG Alliance bünyesindeki şirketlerin finansmanı ve işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak şüpheli dolandırıcılık, hileli ticaret ve kara para aklama soruşturmaları başlatmıştı.


Etiketler: İngiltere Avrupa GFG Alliance 

Benzer haberler

11 Şub

İngiltere GFG’nin çelik birimleri için verdiği tasfiye dilekçeleriyle istihdamı riske atıyor
15 Kas

GFG endüstriyel ilişkilerini geliştirmek için Avrupa Çalışma Konseyi’ni kurdu
11 Eki

GFG Liberty Steel UK’e yeni fon sağlayacak, Rotherham tesisi yeniden devreye alınacak
02 Nis

Liberty Steel’in Greensill’e milyarlarca borcu var
30 Mar

Liberty Steel, İngiltere'de üretime ara veren tesislerini tekrar devreye sokacak
29 Mar

İngiltere hükümeti Liberty Steel’in mali destek talebini reddetti
25 Mar

İngiltere Başbakanı Liberty Steel’deki istihdamı korumaya söz verdi
11 Mar

GFG’nin İngiltere’deki çelik birimleri aralıklı olarak faaliyet gösterecek
19 Kas

GFG Alliance İngiltere hükümetinin yeşil sanayi devrimi planını destekliyor
07 Eki

GFG Alliance deniz üstü rüzgar enerjisine yapılacak yatırımları destekliyor