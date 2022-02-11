İngiltere GFG’nin çelik birimleri için verdiği tasfiye dilekçeleriyle istihdamı riske atıyor

Cuma, 11 Şubat 2022 17:36:09 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Vergi ve Gümrük Dairesi, ödenmemiş vergiler nedeniyle Liberty Performance Steels Ltd. ve Specialty Steel UK de dahil olmak üzere İngiltere merkezli küresel endüstri lideri GFG Alliance’ın birkaç çelik birimi için tasfiye dilekçesi verdi.

Tüm paydaşların yararına olacak bir çözüm bulmak için Vergi ve Gümrük Dairesi dahil olmak üzere alacaklılarıyla devamlı diyalog halinde olduklarını söyleyen GFG, bu tür eylemlerin şirketin borç yapılandırmasının kritik olduğu bir aşamada alacaklıların durumunu baltaladığını belirtti.

Şirket başlıca finansörü İngiltere merkezli Greensill Capital’in geçtiğimiz yıl iflas etmesinin ardından finansman bulmaya çalışıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, GFG ve İsviçre merkezli Credit Suisse’nin arasındaki bir anlaşmaya göre GFG, Credit Suisse ve Greensill Capital’e olan borcunu 2023 yılının Haziran ayına kadar taksitler halinde ödeyecek.

Öte yandan çelik birimlerinin kapatılması binlerce kişinin istihdamını riske atabilir. Çelik birlikleri, Community, Unite ve GMB’nin bir sözcüsü, “Vergi ve Gümrük Dairesi’nin bu hareketi binlerce kişilik istihdamı tehdit ediyor. Liberty Steel, net sıfır karbon salımına ulaşmak için stratejik açıdan önemli bir işletme, tesislerimiz hiçbir koşulda kapatılmamalı. Sendikalar iki tarafı da şirketin yeniden finansman sağlaması için zaman vermek amacıyla anlaşma yapmaya çağırıyor. İstihdamı korumanın, Vergi ve Gümrük Dairesi ile diğer alacaklılara geri ödeme yapmanın en iyi yolu, işletmenin ticarete devam etmesini sağlamak olacak,” dedi.