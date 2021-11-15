GFG endüstriyel ilişkilerini geliştirmek için Avrupa Çalışma Konseyi’ni kurdu

Pazartesi, 15 Kasım 2021 14:02:06 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli küresel endüstri lideri GFG Alliance, Yönetim Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta ve İnsan Kaynakları Yetkilisi Denise Timns’in, şirketin endüstriyel ilişkilerini iyileştirmek için Avrupa Çalışma Konseyi Anlaşması’nı imzaladığını açıkladı.

GFG’nin sosyal diyalog politikalarıyla uyumlu olan resmi bir danışma ve bilgi organı Avrupa Çalışma Konseyi’nin oluşturulması, şirketin yönetim ekipleri ve Avrupa genelindeki sendikalar arasında olumlu bir sosyal diyalog kurmaya devam etmesine yardımcı olacak. Yılda iki kez toplanacak olan konsey, İngiltere ve Kuzey Makedonya dahil olmak üzere on Avrupa ülkesinde 18.000’den fazla çalışandan oluşacak. Konsey, şirketin karbonsuz yeşil çelik ve alüminyum üretimine geçişinde yardımcı olması bekleniyor.