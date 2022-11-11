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İngiltere Çin’den ithal filmaşine yönelik antidamping vergisini uzattı

Cuma, 11 Kasım 2022 12:19:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere hükümeti, Ticaret Çözümleri Birimi’nin (TRA) Çin’den ithal filmaşine yönelik antidamping önlemlerine ilişkin önerisini kabul ettiğini açıkladı.

TRA Çin’den ithal filmaşine uygulanan %7,9-24 oranlarındaki antidamping önlemlerinin kaldırılması halinde dampingin tekrarına yol açabileceğini tespit etmiş ve verginin 30 Ocak 2026 tarihine kadar uzatılmasını önermişti.

Söz konusu ürünler 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 ve 7227 90 95 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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