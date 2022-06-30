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İngiltere çelik koruma önlemlerini uzattı, Ukrayna’dan ithal çeliğe yönelik önlemleri askıya aldı

Perşembe, 30 Haziran 2022 12:33:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan hükümetin İngiltere çelik sektörünü korumak için beş çelik ürün kategorisine yönelik koruma önlemlerini 1 Temmuz 2022 tarihinden 30 Haziran 2024 tarihine kadar iki yıl daha uzatmaya karar verdiğini açıkladı.

Söz konusu ürünler teneke ürünleri, alaşımsız ve diğer alaşımlı quarto levha, ticari profiller, alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin, demir ve alaşımsız çelikten köşebent ve profiller kategorileri altında bulunuyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 10 çelik ürün kategorisine yönelik koruma önlemleri 2024 yılına kadar uzatılmıştı.

Buna ek olarak, son kullanıcıların tedarike yönelik endişeleri göz önüne alınarak 12A kategorisinin (ticari profiller) kota hacmi de artırıldı.

Öte yandan hükümet önümüzdeki iki yıl boyunca Ukrayna’dan ithal edilen çeliğe yönelik koruma önlemlerini askıya almaya karar verdi. Hükümet Rusya’nın açtığı savaş karşısında Ukrayna ekonomisini desteklemek için İngiltere-Ukrayna STA kapsamındaki tüm vergileri sıfıra indirdi. Bu karara göre Ukrayna çıkışlı çelik ek kotalara ve vergiye tabi olmayacak.


Etiketler: Profil Levha Ticari Profil Filmaşin Uzun Ürünler Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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