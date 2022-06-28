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İngiltere çelik koruma önlemlerini uzatabilir

Salı, 28 Haziran 2022 13:50:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya’daki G7 zirvesinde konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, çeliğe yönelik koruma önlemlerinin iç piyasayı yabancı ülkelerden yapılan ucuz çelik ithalatından korumak amacıyla genişletilebileceğini belirtti. Halihazırda 10 çelik ürün kategorisini içeren koruma önlemleri 2024 yılına kadar uzatılırken, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere teneke ürünleri, alaşımsız ve diğer alaşımlı quarto levha, ticari profiller, alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin, demir ve alaşımsız çelikten köşebent ve profiller dahil olmak üzere beş çelik ürün kategorisine yönelik koruma önlemlerinin süresi 30 Haziran tarihinde doluyor.

Johnson, uzatılırsa Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarını ihlal edeceği ileri sürülen koruma önlemlerinin diğer Avrupa ülkelerinin uyguladığı önlemlerle uyumlu olduğunu söyledi. İngiliz çelik üreticileri halihazırda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı artan enerji fiyatlarının baskısı altında ve daha ucuz enerji tedarikine ihtiyaç duyuyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İngiltere hükümeti, Ticaret Çözümleri Birimi’nin vergiye tabi kotalar da dahil olmak üzere koruma önlemlerinin kaldırılması durumunda tüm ürün gruplarının ithalatının önemli ölçüde artacağını tespit ettiğini göz önüne alarak yukarıda belirtilen beş çelik ürün kategorisine yönelik koruma önlemlerini 1 Temmuz 2022 tarihinden 30 Haziran 2024 tarihine kadar iki yıl daha uzatmayı teklif etmişti.


Etiketler: Levha Filmaşin Ticari Profil Profil Yassı Ürünler Uzun Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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