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İngiltere Çin’den ithal filmaşine uygulanan antidamping vergisinin devam etmesini önerdi

Perşembe, 24 Şubat 2022 15:01:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA) Çin’den ithal filmaşine uygulanan antidumping önlemlerinin 30 Ocak 2026 tarihine kadar devam etmesini önerdiğini açıkladı. Vergiler 30 Ocak 2021 tarhinde sona erdi.

TRA Çin’den ithal filmaşine yönelik mevcut antidamping vergilerinin sona ermesinin, İngiltere çelik sektörüne yönelik maddi zararın ve dampingin devam etmesine veya tekrarlanmasına yol açacağını tespit etti.

Antidamping vergileri Valin Group için %7,9 ve diğer tüm Çinli şirketler için %24 oranlarında yer alıyordu.


Etiketler: kota ve vergiler  Avrupa  filmaşin  uzun ürünler  İngiltere  |  benzer haberler »

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