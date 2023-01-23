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İngiltere çelik sektörünün yeşil geçişini desteklemek için yardım paketi açıklayabilir

Pazartesi, 23 Ocak 2023 12:11:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

BBC’de çıkan bir habere göre İngiltere hükümeti çelik üreticileri British Steel ve Tata Steel UK’in yeşil geçişini desteklemek için toplam 600 milyon £’luk bir yardım paketi açıklamayı düşünüyor.

Söz konusu paket artan enerji fiyatları ve yüksek enflasyon karşısında şirketlerin kömür yakıtlı yüksek fırınlardan daha temiz enerjiyle çalışan fırınlara geçmesine yardımcı olmayı ve ülkedeki istihdamı korumayı amaçlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere British Steel Scunthorpe tesisindeki yüksek fırınlarının faaliyetini sürdürmek için hükümetten yaklaşık 300 milyon $’lık mali destek talep etmişti. Ancak söz konusu finansmanın, şirketin yalnızca yüksek fırınları daha düşük emisyonlu elektrik ark ocaklarıyla değiştirmek için kullanması şartıyla verileceği söyleniyor.

Öte yandan 300 milyon £’luk yardımın Tata Steel UK’in yeşil fırınlarda faaliyet göstermeye başlaması için gereken büyük yatırım için yeterli olmayabileceği anlaşılıyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Tata Steel 

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