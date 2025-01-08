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İngiltere çelik konseyi ile yerel sektörü canlandırmayı hedefliyor

Çarşamba, 08 Ocak 2025 11:43:36 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere hükümeti, çeşitli sıkıntılar yaşayan çelik sektörünü canlandırmanın ve güçlendirmenin yanı sıra ekonomik büyümeyi sağlamak ve ilerleyen dönemde devreye alınacak çelik stratejisini geliştirmek amacıyla çelik konseyi kurduğunu duyurdu.

Konseyin sektörün yaşadığı zorlukları ele almak ve yerel çelik üretimini korumak için gerekli değişiklikleri yapmak üzere sektör uzmanlarını, Tata Steel ve British Steel CEO’ları gibi sektör liderlerini, işçi sendikalarını ve İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetlerini bir araya getireceği ifade edildi.

Konseye başkanlık da eden Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, hükümetin çelik sektörünün geleceğini uzun vadede güvence altına alacağına, aynı zamanda güçlü bir çelik sektörünün hem ekonomik büyüme hem de ulusal güvenlik açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca hükümetin sektörü yeniden yapılandırmaya yönelik 2,5 milyar £’luk yatırım planını da yineledi.

Öte yandan ticaret birliği UK Steel, hükümetin attığı adımı memnuniyetle karşıladı. Birlik, artan ithalat, küresel çelik piyasasında kızışan rekabet, yüksek enerji maliyetleri ve yetersiz politikaların sektörü daha da zora soktuğunu, bu nedenle son yıllarda çelik üretiminin azaldığını vurguladı. Ancak hükümetin çelik konseyi ve çelik stratejisi ile sektöre yardım eli uzattığının altını çizdi.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi 

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