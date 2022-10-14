İngiltere kaynaklı boruya yönelik antidamping önlemlerinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin ön sonuçları açıkladı

Cuma, 14 Ekim 2022 11:03:20 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Tata Steel UK (TSUK) tarafından geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde yapılan başvurunun ardından Belarus, Çin ve Rusya’dan ithal edilen kaynaklı boruya yönelik antidamping vergilerini yeniden gözden geçirdi.

Tata Steel UK’in başvurusuna göre, şirket ülkede galvanizli boru üretildiği için söz konusu ürünlerin önlemlere tabi olmasını talep ederken, orijinal incelemede damping olasılığına yönelik hata yapıldığını iddia etti.

Bu nedenle Ticaret Çözümleri Birimi Rusya’dan ithal söz konusu ürüne yönelik antidamping önlemlerinin kaldırılması yönündeki orijinal kararını değiştirmezken, 7306 30 72 kodu altında kayıtlı olan galvanizli borular ülkede üretildiğinden antidamping önlemlerine yeniden dahil edilmesi için orjinal kararını değiştirmeye karar verdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2021 yılının Ağustos ayında TRA söz konusu ürünler için Rusya’dan yapılan alımlarda antidamping vergilerinin kaldırılmasını önerirken, Belarus ile Çin’den yapılan alımlarda verginin sırasıyla %38,1 ve %90,6 oranlarında ve 30 Ocak 2021 tarihi itibarıyla beş yıl daha uzatılmasını önermişti.