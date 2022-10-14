﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İngiltere kaynaklı boruya yönelik antidamping önlemlerinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin ön sonuçları açıkladı

Cuma, 14 Ekim 2022 11:03:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA), Tata Steel UK (TSUK) tarafından geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde yapılan başvurunun ardından Belarus, Çin ve Rusya’dan ithal edilen kaynaklı boruya yönelik antidamping vergilerini yeniden gözden geçirdi.

Tata Steel UK’in başvurusuna göre, şirket ülkede galvanizli boru üretildiği için söz konusu ürünlerin önlemlere tabi olmasını talep ederken, orijinal incelemede damping olasılığına yönelik hata yapıldığını iddia etti. 

Bu nedenle Ticaret Çözümleri Birimi Rusya’dan ithal söz konusu ürüne yönelik antidamping önlemlerinin kaldırılması yönündeki orijinal kararını değiştirmezken, 7306 30 72 kodu altında kayıtlı olan galvanizli borular ülkede üretildiğinden antidamping önlemlerine yeniden dahil edilmesi için orjinal kararını değiştirmeye karar verdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2021 yılının Ağustos ayında TRA söz konusu ürünler için Rusya’dan yapılan alımlarda antidamping vergilerinin kaldırılmasını önerirken, Belarus ile Çin’den yapılan alımlarda verginin sırasıyla %38,1 ve %90,6 oranlarında ve 30 Ocak 2021 tarihi itibarıyla beş yıl daha uzatılmasını önermişti.


Etiketler: Boru Galvanizli Borular Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Vietnamlı Hoa Phat’ın inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde 1 milyon mt’u aştı

12 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %0,2 arttı

22 Eyl | Çelik Haberler

Zekelman Industries Illinois tesisini 2023’te devreye alacak

09 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,6 düştü

29 Ağu | Çelik Haberler

Tokyo Steel Eylül ayı yerel çelik fiyatlarını yavaş talep ve küresel piyasadaki baskı sonucu %4,9-6,5 düşürdü

22 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %7,6 düştü

21 Tem | Çelik Haberler

Vietnamlı Hoa Phat’ın satışları Haziran ayında hızlı bir artış kaydetti

08 Tem | Çelik Haberler

AB bazı ülkeler için kota düzenlemeleri yaptı

27 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %6,1 düştü

23 May | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın sıcak sac satışları Nisan ayında %20 arttı

12 May | Çelik Haberler