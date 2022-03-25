﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

UK Steel ABD ile 232. Maddeye yönelik anlaşmanın ardından bazı ürünler için tahmini kota tonajlarını açıkladı

Cuma, 25 Mart 2022 11:54:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İngiltere ABD ile 232. Madde önlemleri üzerinde vardığı anlaşmayla 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ABD’ye gerçekleştireceği çelik ihracatında 54 ürün kategorisinde yıllık toplam 500.000 mt vergiye tabi kotaya sahip olacak. Toplam 500.000 mt’luk kotanın ürünlere orantılı olarak dağıtılması bekleniyor. Ticaret Birliği UK Steel İngiltere için ayrılan kota tonajlarına ilişkin tahminlerini yayımladı.

ABD’nin bazı dönemlerde İngiltere’den yaptığı çelik ithalatının ortalaması ve UK Steel’in en fazla tonajın ayrılacağını tahmin ettiği beş ürün kategorisi için kota tahminleri aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün

2015-17 ortalaması (mt)

2018-19 ortalaması (mt)

2020 (mt)

Kota tahmini (mt)

Soğuk sac

88.034

65.383

58.042

121.864

Paslanmaz çelikten blum, kütük ve slab

36.965

31.110

20.100

57.984

Dış çapı 406,4 mm’yi aşan hat borusu

6.076

29.456

37.352

54.901

Köşebent ve profil

61.356

22.188

12.976

41.355

Çubuk

49.724

19.275

5.556

35.926

Etiketler: kütük  profil  boru  soğuk haddelenmiş  borular  uzun ürünler  yarı ürünler  yassı ürünler  İngiltere  Avrupa  kota ve vergiler  Section 232 