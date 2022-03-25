UK Steel ABD ile 232. Maddeye yönelik anlaşmanın ardından bazı ürünler için tahmini kota tonajlarını açıkladı

Cuma, 25 Mart 2022 11:54:32 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İngiltere ABD ile 232. Madde önlemleri üzerinde vardığı anlaşmayla 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ABD’ye gerçekleştireceği çelik ihracatında 54 ürün kategorisinde yıllık toplam 500.000 mt vergiye tabi kotaya sahip olacak. Toplam 500.000 mt’luk kotanın ürünlere orantılı olarak dağıtılması bekleniyor. Ticaret Birliği UK Steel İngiltere için ayrılan kota tonajlarına ilişkin tahminlerini yayımladı.

ABD’nin bazı dönemlerde İngiltere’den yaptığı çelik ithalatının ortalaması ve UK Steel’in en fazla tonajın ayrılacağını tahmin ettiği beş ürün kategorisi için kota tahminleri aşağıdaki tabloda görülebilir.