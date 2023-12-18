İngiltere 2027’ye kadar çelik ithalatına karbon vergisi getirecek

Pazartesi, 18 Aralık 2023 14:20:33 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti ülkenin karbondan arındırma çabalarını desteklemek amacıyla 2027 yılına kadar sınırda karbon düzenleme mekanizması aracılığıyla demir, çelik, alüminyum, seramik ve çimento ithalatına karbon vergisi getireceğini açıkladı.

Buna göre söz konusu ürünlerin karbon fiyatının daha düşük olduğu veya hiç olmadığı ülkelerden ithalatında karbon vergisi uygulanacak. Vergi ithal edilen ürünün üretiminden kaynaklanan karbon emisyonu miktarına ve menşe ülkede uygulanan karbon fiyatı ile İngiliz üreticilerin karşı karşıya olduğu karbon fiyatı arasındaki farka göre hesaplanacak.

Buna ek olarak sınırda karbon düzenleme mekanizması karbon kaçağı riskini azaltmak için Emisyon Ticaret Sistemi’ne paralel olarak uygulanacak. Mekanizmanın tasarımı ile devreye alınması ve kapsam dahilindeki ürünlerin nihai listesi 2024 yılında görüşülecek.