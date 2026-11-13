ING: Küresel büyüme 2027'de dirençli kalacak, enerji fiyatlarındaki düşüş sanayi faaliyetlerini destekleyebilir

Hollanda merkezli bankacılık grubu ING, 2027 yılına ilişkin küresel ekonomik görünüm raporunda jeopolitik gerilimler, yüksek borçlanma maliyetleri ve siyasi belirsizliklere rağmen küresel ekonominin 2027 yılında dirençli kalmasını, aynı zamanda petrol ve doğal gaz fiyatlarının düşerek enerji yoğun sektörler üzerindeki maliyet baskılarını hafifletmesini beklediğini belirtti.

Yapay zekâyla bağlantılı yatırımlar, enerji altyapısının geliştirilmesi ve şirketlerin teknoloji harcamalarının devam etmesiyle küresel mal ticaretinin yıllık yaklaşık %3 artmasının beklendiği ifade edildi. Bununla birlikte jeopolitik rekabetin, ticarette korumacılığın ve yapay zekâyla bağlantılı yatırımlarda sert bir düzeltme yaşanması ihtimalinin küresel ekonomik görünüm açısından önemli riskler oluşturmaya devam ettiği uyarısında bulunuldu.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarının 2027'de düşmesi bekleniyor

Basra Körfezi'nde üretimin toparlanması ve arz fazlasının artmasının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasıyla 2027 yılında Brent ham petrol fiyatlarının 2026'da öngörülen varil başına ortalama 90$ seviyesinden 77$ seviyesine gerilemesinin öngörüldüğü dile getirildi. Söz konusu tahminin, ABD ile İran arasındaki gerilimin aralıklarla devam etse de küresel petrol arzında uzun süreli kesintilere neden olmayacağı varsayımına dayandığı belirtildi.

2027 yılında Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının da 2026 için tahmin edilen ortalama 60€/MWh seviyesinden 48€/MWh seviyesine düşmesinin beklendiği aktarıldı. Yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle sanayi talebinin halihazırda zayıfladığı ve bu nedenle bazı tüketicilerin doğal gazdan kömüre geçtiği belirtildi.

Avro bölgesinde büyümenin bir miktar hızlanması, Almanya'nın mali teşviklerden destek bulması bekleniyor

Düşen enerji fiyatları, teknoloji yatırımları ve artan kamu harcamalarının desteğiyle 2027 yılında avro bölgesinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme hızının 2026'da öngörülen %1'e kıyasla %1,2'ye yükselmesinin ancak hane halkı tüketiminin zayıflamasının, yüksek finansman maliyetlerinin ve konut inşaatı faaliyetlerindeki durgunluğun toparlanmayı sınırlandırmasının beklendiği paylaşıldı. 2027'de bölgede enflasyonun 2026 yılında beklenen %3,2 seviyesinden %2,5'e gerileyeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Almanya ekonomisinin savunma ve altyapıya yönelik kamu harcamalarından destek bularak 2027 yılında %1,1 büyümesinin öngörüldüğü ifade edildi. Bununla birlikte ülkedeki toparlanmanın yapısal reformlara, bürokrasinin ve vergilerin azaltılmasına ve uygun fiyatlı enerji arzını güvence altına alacak uzun vadeli bir stratejinin geliştirilmesine bağlı olacağı vurgulandı. Fransa ve İtalya'da GSYH büyümesinin sırasıyla %0,5 ve %0,6 seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi. Emisyon Ticaret Sistemi 2 (ETS2) dahil olmak üzere Avrupa'nın iklim politikalarında daha fazla gecikme yaşanması ihtimali de bir risk senaryosu olarak değerlendirildi. ETS2'nin ertelenmesinin, sanayi üzerindeki maliyet baskılarını geçici olarak hafifletebileceğine ve 2028 yılında enflasyonu düşürebileceğine dikkat çekildi.

ABD'de ekonomik büyümenin istikrarlı kalması, Çin'de ise yavaşlaması bekleniyor

2027 yılında ABD'de GSYH büyümesinin 2026 yılı için öngörülen %2,4 seviyesinin hafif altında kalarak %2,3 olmasının beklendiği belirtildi. Teknolojiyle bağlantılı sermaye harcamalarının ve yüksek gelirli tüketicilerin harcamalarının ekonomik faaliyetleri desteklemesinin öngörüldüğü dile getirildi. Bununla birlikte imalat sanayisinin performansının sektörler arasında farklılık göstermeye devam ettiği, ileri imalat ve yapay zekâyla bağlantılı yatırımların emek yoğun sektörlerden daha güçlü performans sergilediği aktarıldı. ABD'de enflasyonun 2026'da beklenen %3,5 seviyesinden 2027 yılında %2,4'e gerileyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Çin'e bakıldığında 2027'de GSYH büyümesinin 2026 yılı için öngörülen %4,6 seviyesinden %4,5'e gerilemesinin beklendiği paylaşıldı. Ülkenin ekonomik performansı ihracat ve teknoloji yatırımlarından destek bulmaya devam ederken, zayıf yerel tüketimin, gayrimenkul sektöründeki zorlukların ve artan ticari korumacılığın büyümeyi sınırlayacağının öngörüldüğü ifade edildi. Çin'in 15. Beş Yıllık Planı kapsamındaki politika öncelikleri arasında sanayinin modernizasyonunun, teknolojik açıdan kendine yeterliliğin artırılmasının, yerel talebin güçlendirilmesinin ve yeşil kalkınmanın yer alacağı belirtildi. Yıkıcı fiyat rekabetini azaltmayı ve sanayide konsolidasyonu teşvik etmeyi amaçlayan tedbirlerin de deflasyonist baskıların hafiflemesine katkıda bulunmasının beklendiği paylaşıldı.

Hindistan ve Türkiye'nin büyümesinin nispeten güçlü kalması bekleniyor

Yapısal reformlar, altyapı yatırımları ve hizmet ihracatının güçlü seyrinin desteğiyle 2027'de Hindistan'ın GSYH büyüme hızının 2026'da öngörülen %7,6'ya kıyasla %6,7 olmasının beklendiği belirtildi. Gelişmekte olan Asya ekonomilerinin nispeten güçlü performanslarını sürdürmesi öngörülürken, yapay zekâyla bağlantılı yatırımların yavaşlamasıyla bazı gelişmiş Asya piyasalarında büyüme hızının düşebileceği dile getirildi.

2027'de Türkiye'de ise GSYH büyümesinin 2026 yılında beklenen %2,8 seviyesinden %4,5'e yükselmesinin öngörüldüğüne dikkat çekildi. Ülkede ekonomik büyümenin yıl boyunca güçlenmesinin ve yıllık GSYH büyümesinin dördüncü çeyrekte %5,8'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Öte yandan 2027 yılında Türkiye'de ortalama enflasyonun 2026 için öngörülen %30,9 seviyesinden %26'ya ve 2028 yılında %22,4'e gerileyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Ticari gerilimler ve enerji piyasalarındaki aksaklıklar başlıca riskler

Yapay zekâyla bağlantılı altyapı yatırımlarının özellikle Asya'daki ticaret akışlarını desteklemesiyle küresel mal ticaretinin 2027 yılında yaklaşık %3 artmasının beklendiği ifade edildi. ABD ile Çin'in belirli alanlarda ekonomik olarak ayrışmasının, üretim ve yatırımların yöneldiği üçüncü ülkelere fayda sağlayabileceği vurgulandı. Bununla birlikte ING, stratejik rekabetin gümrük vergilerinden teknoloji, endüstriyel üretim kapasitesi ve yabancı mülkiyetindeki varlıklar üzerindeki kontrole kaydığı uyarısında bulundu. AB ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin tırmanması ve araçlar, kimyasallar, makineler ve elektronik ürünlere %50'ye varan vergi uygulanması ihtimalinin büyüme açısından önemli bir aşağı yönlü risk olarak değerlendirildiğinin altını çizdi.

Ayrıca enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyonun yeniden yükselmesi, aşırı hava olayları, altyapıda aksaklıklar ve tahvil piyasalarında dalgalanmaların daha da artması ihtimallerine dikkat çekildi. Olumsuz enflasyon senaryosunda Brent ham petrol fiyatlarının varil başına 130$ seviyesini aşabileceği ve bunun merkez bankalarını daha sıkı para politikaları uygulamaya zorlayabileceği belirtildi. Buna karşılık Ukrayna ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin azalmasının, petrol ve Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarında daha sert düşüşlere yol açarak enflasyonun daha hızlı gerilemesini sağlayabileceği ve faiz indirimlerinin daha erken yapılmasına alan açabileceği eklendi.