IMF: Yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle küresel ekonomik büyüme 2026'da %3,1'e gerileyecek

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Ekim 2026 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre 2026 yılında küresel ekonomik büyümenin 2025'te kaydedilen %3,5 seviyesine kıyasla %3,1'e gerileyeceği, ardından toparlanarak 2027 yılında %3,4'e yükseleceği tahmin ediliyor.

IMF, 2026'ya yönelik Nisan ayında açıkladığı bir önceki küresel büyüme tahminine kıyasla değişikliğe gitmezken, 2027 yılı tahminini %0,2 puan artırdığını belirtti. Jeopolitik çatışmalar, enerji piyasalarındaki aksaklıklar ve ticari gerilimlere rağmen küresel ekonominin dayanıklılığını koruduğunu söyledi ancak yeni krizlere karşı ekonomik ve politik hareket alanının giderek daraldığı uyarısında bulundu.

2026 yılında gelişmiş ekonomilerin %2,1 büyümesinin ancak büyüme oranının 2027'de %1,8'e gerilemesinin beklendiği ifade edildi. Aynı zamanda 2026 yılında gelişmekte olan ekonomilerde büyüme hızının 2025 yılında kaydedilen %4,5 seviyesine kıyasla %3,7'ye gerileyeceğinin ve ardından toparlanarak 2027 yılında %4,4'e yükseleceğinin tahmin edildiği bildirildi.

ABD ekonomisi %2,3 büyüyecek, AB ve avro bölgesinde büyüme zayıf kalacak

ABD ekonomisinin özel tüketim ve maliye politikalarının yanı sıra yapay zekâ ve diğer teknolojilere yönelik devam eden yatırımların desteğiyle hem 2026 hem de 2027'de %2,3 büyümesinin beklendiği aktarıldı. 2026 yılında ABD'de enflasyonun 2025 yılında kaydedilen %2,7 seviyesinden %3,6'ya yükselmesinin ve ardından 2027 yılında %2,8'e gerilemesinin öngörüldüğü belirtildi.

Hem 2026 hem de 2027 yıllarında AB'de ekonomik büyümenin 2025 yılında kaydedilen %1,5 seviyesine kıyasla %1,4 seviyesinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiği dile getirildi. 2026 yılında Avro bölgesinde ise enerji fiyatlarındaki yükselişin ve tüketici güvenindeki zayıflamanın ekonomik faaliyetleri sınırlandırmaya devam etmesi nedeniyle büyümenin 2025 yılında kaydedilen %1,2 seviyesinden %1,1'e gerilemesinin ve 2027 yılında yeniden %1,2'ye çıkmasının beklendiği paylaşıldı. Ayrıca avro bölgesinde enflasyonun 2025 yılında kaydedilen %2,1 seviyesine kıyasla 2026 yılında %3,1'e yükseleceğinin ve 2027 yılında %2,8'e gerileyeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ekonomik büyüme Çin ve Türkiye'de yavaşlayacak, Hindistan'da ise güçlü seyrini koruyacak

2026 yılında Çin'de ekonomik büyümenin yüksek enerji fiyatları, uzun süredir devam eden belirsizlikler ve yapısal ekonomik kısıtlamalar nedeniyle 2025 yılında kaydedilen %5 seviyesinden %4,5'e ve 2027 yılında %4'e gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Ayrıca 2026'da Çin'de enflasyonun 2025 yılındaki sıfır seviyesinden %1'e ve 2027 yılında %1,4'e yükselmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Öte yandan Hindistan'ın güçlü yerel talep ve canlı seyreden hizmet sektörünün desteğiyle hem 2026 hem de 2027 mali yıllarında %7 büyüyerek en hızlı büyüyen büyük ekonomiler arasında yer almaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Takvim yılı bazında bakıldığında Hindistan'ın 2026 yılında %7,4 ve 2027 yılında %7 büyüyeceği, aynı zamanda 2026'da enflasyonun 2025 yılında kaydedilen %2 seviyesinden %5'e yükselmesinin ve 2027 yılında %4,4'e gerilemesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Türkiye'ye ilişkin olarak IMF, 2026'da ekonomik büyümenin 2025 yılındaki %3,7 seviyesinden %2,7'ye gerilemesini, ardından 2027 yılında toparlanarak %3,6'ya yükselmesini beklediğini belirtti. Türkiye'de ortalama tüketici fiyatları enflasyonunun 2025 yılındaki %34,9 seviyesinden 2026 yılında %31,2 ve 2027 yılında %26,5 seviyelerine gerileyeceğini tahmin ettiğini aktardı.

Küresel enflasyon yüksek enerji fiyatları nedeniyle %4,7'ye çıkacak

IMF, 2026 yılında küresel manşet enflasyonun başta yüksek enerji ve gıda fiyatları olmak üzere çeşitli etkenler nedeniyle 2025'te kaydedilen %4,1'e kıyasla %4,7'ye yükselmesini ve 2027'de %4,1'e gerilemesini beklediğini dile getirdi. 2026 yılında ortalama petrol fiyatlarının 2025 yılında kaydedilen varil başına 67,74$ seviyesine kıyasla %41,3 artışla 95,74$'a yükselmesini ve 2027'de 87,39$'a gerilemesini öngördüğünün altını çizdi. Ayrıca yakıt dışı emtia fiyatlarının ise 2026 yılında %17,3 artacağını tahmin ettiğini ifade etti.

Bununla birlikte gümrük vergileri ve uluslararası tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılmasına rağmen teknoloji bağlantılı ticaretin de kısmi desteğiyle küresel ticaret hacminin 2026 yılında %4,6 ve 2027 yılında %4,7 artacağının öngörüldüğü vurgulandı. IMF, enerji arzında yaşanabilecek yeni aksaklıkların, çatışmaların uzamasının, ticari gerilimlerin yeniden artmasının, yüksek kamu borcunun ve küresel finansman koşullarının sıkılaşmasının ekonomik faaliyetleri zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Kuruluş ayrıca yapay zekâyla bağlantılı sektörlerde yatırımların yoğunlaşmasından kaynaklanan risklere dikkat çekerek beklenen getirilerin yeniden değerlendirilmesinin finans piyasalarında düzeltmelere ve yatırımların azalmasına yol açabileceğini söyledi. Ekonomilerin dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla güvenilir mali düzenlemeler yapılmasını, fiyat istikrarına odaklanan para politikalarının uygulanmasını ve enerji tedarikinin, kritik teknolojilerin ve uluslararası ticaret ilişkilerinin çeşitlendirilmesini önerdi.