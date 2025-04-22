IMF: Ticari gerilimlerin artmasına rağmen küresel resesyon beklenmiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Perşembe günü gerçekleştirdiği bir konuşmada başta Trump’ın getirdiği vergiler ve bunlara karşılık olarak uygulanan önlemlerin daha da kötüleştirdiği ticari gerilimlerin yarattığı belirsizlik nedeniyle Küresel Ekonomik Görünüm raporunda küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edileceğini ancak resesyon beklenmediğini ifade etti.

Georgieva, “Ürünlerin maliyetinden ziyade nerede üretildiğinin daha önemli olduğu bir dünyada ulusal güvenliğin sağlanması, bilgisayar çiplerinden çeliğe kadar stratejik öneme sahip birçok malın ülke içinde üretilmesi ve maliyetlerin kabul edilmesi anlamına geliyor. Ülkelerin kendi kendine yeterli olabilmesi yeniden değerli hale gelecek,” ifadelerini kullanarak çelik gibi ürünlerin iç piyasadan temin edilmesinin maliyetlere kıyasla daha önemli olduğunu öne sürdü.

Georgieva’ya göre küresel sisteme olan ve ülkeler arasındaki güvenin erozyona uğraması nedeniyle küresel ticari gerilimler patlama noktasına geldi ve bu gerilimler belirsizlik yaratıp maliyetlerin artmasına yol açıyor. Bunun yanı sıra yükselen vergilerin bedelini hem kârı düşen ithalatçılar hem de yüksek fiyatlara katlanmak zorunda kalacak müşteriler ödeyecek. Georgieva, bu nedenlerden dolayı korumacı politikaların uzun vadede üretkenliğe zarar vereceğini söyledi.

Georgieva, AB ülkelerine büyümeyi desteklemek ve mevcut koşullara dayanıklılığı artırmak için mali şartları hafifletme ve entegrasyonu güçlendirme çağrısında bulundu.