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Avrupa Parlamentosundan çelik türev ürünlerine yönelik vergileri azaltma şartıyla AB-ABD ticaret anlaşmasına onay

Çarşamba, 17 Haziran 2026 12:26:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Parlamentosu, AB ve ABD’nin 2025’in Ağustos ayında mutabakata vardığı ticaret anlaşmasına onay verdiğini duyurdu. Düzenlemenin, ABD’nin çelik ve alüminyum türev ürünlerine uyguladığı vergilere odaklandığı ve AB’nin ticari çıkarlarını koruyan önlemler içerdiğini bildirdi.

Komisyona vergi imtiyazlarını askıya alma yetkisi verildi

ABD, 2025’in Ağustos ayında vergi listesine 407 adet çelik ve alüminyum türev ürününü ekleyerek ticaret önlemlerinin kapsamını genişletmiş, bu durumun ticarette istikrarsızlığı artırdığı belirtilmişti. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere bu yılın Nisan ayında ABD, çelik, alüminyum veya bakır içeriği yüksek olan türev ürünlerin %50 yerine artık toplam ürün değerine uygulanan %25 oranında vergiye tabi tutulacağını açıklamıştı.

Verilen onay kapsamında ABD’nin AB’den ithal çelik ve alüminyum türev ürünlerine yönelik vergileri 31 Aralık 2026 tarihine kadar %15’e çekmemesi halinde komisyonun vergi imtiyazlarını askıya alma yetkisi olacağına dikkat çekildi. Bununla birlikte komisyonun, söz konusu ürünlere uygulanan vergi rejimini değerlendiren raporu 1 Aralık 2026 tarihine kadar Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyine sunmakla yükümlü olacağı aktarıldı.

Koruma mekanizması da yer alıyor

Onaylanan anlaşmanın, ABD’ye tanınan vergi imtiyazlarının ithalatta AB sanayisine ciddi zarar verebilecek ölçüde artışa yol açıp açmadığının araştırılmasına imkân tanıyan bir koruma mekanizması içerdiği dile getirildi.

Soruşturmaların komisyon tarafından resen başlatılabileceği gibi AB üye ülkeleri veya Avrupa Parlamentosu tarafından sunulan bilgiler doğrultusunda da açılabileceği aktarıldı. Komisyon ayrıca düzenleme kapsamında ABD’den yapılan ihracatın hacim ve değerindeki değişimleri izleyen üç aylık raporlar yayımlayacağını kaydetti.

Söz konusu düzenlemenin resmi onay için Avrupa Konseyine gönderileceği ve konsey onayının ardından Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği paylaşıldı.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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