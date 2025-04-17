DTÖ ticaret politikası belirsizliği ve vergilerdeki artış nedeniyle küresel ticaret tahminlerini revize etti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayımlanan son Küresel Ticaret Görünümü ve İstatistikleri raporuna göre küresel ticaretin görünümü, vergilerdeki artış ve ticaret politikası belirsizliği nedeniyle kötüleşti. Mevcut koşullar altında küresel emtia ticaret tonajının 2025 yılında %0,2 oranında düşmesi ve 2026 yılında %2,5’lik bir toparlanma kaydetmesi bekleniyor. 2025 yılına ilişkin yeni tahmin, son politika değişiklikleri olmasaydı görülebilecek olana kıyasla yaklaşık üç puan daha düşük. DTÖ ekonomistleri, 2025 yılının başında makroekonomik koşulların iyileşmesinin desteğiyle ticarette artış görmeyi bekliyordu.

DTÖ, ABD’nin şimdilik askıya aldığı karşılıklı vergilerin uygulanmasının yanı sıra, ticaret politikası belirsizliğinin ABD bağlantılı ticaret ilişkilerinin ötesine taşınmasının, 2025 yılında küresel emtia ticaret tonajında %1,5’lik daha keskin bir düşüş riski oluşturduğunu bildirdi.

Rapora göre son ticaret politikası değişikliklerinin etkisi bölgelere göre büyük ölçüde farklılık gösterecek. Kuzey Amerika'nın 2025 yılında küresel emtia ticareti büyümesine katkısı 1,7 puan azaldığı için genel büyüme negatife dönerken, Asya ve Avrupa pozitif katkıda bulunmaya devam edecek. Ancak Asya’nın katkısı yarı yarıya azalarak 0,6 puana gerileyecek.

Öte yandan ABD-Çin arasındaki ticaret aksaklıklarının büyük bir ticaret sapmasını tetiklemesi ve üçüncü pazarlarda Çin’in artan rekabet gücü konusunda endişelere yol açması bekleniyor. Ticaret yeniden yönlendirildikçe Çin’in ihracatının Kuzey Amerika dışındaki tüm bölgelerde %4-9 oranında artması öngörülüyor. Ayrıca ABD’nin Çin’den yaptığı ithalatın keskin bir şekilde düşerek Çin’in bıraktığı boşluğu doldurabilecek diğer tedarikçiler için yeni ihracat fırsatları yaratması bekleniyor.

DTÖ ekonomistleri, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın 2025 yılında %2,2 oranında büyüyeceğini ve ardından 2026 yılında büyümenin %2,4’e çıkacağını tahmin ediyor. Vergi değişikliklerinin en büyük etkisinin başta Kuzey Amerika ekonomisi olmak üzere (-1,6 puan), Asya (-0,4 puan), Güney ve Orta Amerika ile Karayipler’de (-0,2 puan) görülmesi bekleniyor. DTÖ’ye göre karşılıklı vergilerin küresel ticaret tonajı üzerinde sınırlı bir etkisi olsa da ticaret politikası belirsizliğinin daha geniş bir alana yayılması GSYİH kaybını neredeyse 1,3 puana çıkarabilir.