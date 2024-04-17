IMF: 2024 ve 2025 yıllarında küresel ekonomik büyüme oranı aynı kalacak

Çarşamba, 17 Nisan 2024 11:21:42 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre 2023 yılında %3,2 seviyesinde yer alacağı düşünülen küresel ekonomik büyümenin 2024 ve 2025 yıllarında da aynı hızda devam etmesi bekleniyor. 2024 yılına ilişkin büyüme tahmini geçtiğimiz yılın Ocak ayında yayımlanan raporda kaydedilen beklentiye kıyasla 0,1 puan artışla %3,2 olurken, 2025 yılına ilişkin büyüme beklentisi %3,1 seviyesinde yer alıyor. Ancak 2024 ve 2025 için öngörülen büyüme tahminleri sıkı para politikaları, mali desteğin geri çekilmesi ve pandemi ile Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin etkilerinin devam etmesi nedeniyle tarihi (2000-2019) yıllık ortalama olan %3,8’in oldukça altında kaldı.

IMF’nin raporunda söz konusu yıllarda gelişmiş ekonomilerde büyümenin hafifçe artarken, gelişmekte olan ekonomilerin büyüme oranının bölgesel olarak farklılık göstermek üzere yatay seyredeceği bildirildi. Gelişmiş ekonomilerin büyüme oranının 2023 yılında kaydedilen %1,6’dan 2024 yılında %1,7’ye, 2025 yılında ise %1,8’e çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranının ise 2024 ve 2025 yıllarında %4,2 seviyesinde kalacağı öngörülüyor.

IMF küresel enflasyonun 2023 yılında kaydedilen yıllık ortalama %6,8’den 2024 yılında %5,9 ve 2025 yılında %4,5’e gerileyeceğini tahmin ediyor. Söz konusu gerileme gelişmiş ekonomilerin enflasyon hedeflerine gelişmekte olan ekonomilerden daha erken dönmesinden kaynaklanacak.