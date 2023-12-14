Fitch Ratings çelik piyasalarının 2024’te daha dengeli hale gelmesini bekliyor

Perşembe, 14 Aralık 2023 11:59:42 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 2024 yılında küresel çelik sektörü görünümünün nötr olduğunu belirtti. Söz konusu görünüm kuruluşun hem üretim hem de tüketimin hafifçe gerileyeceğinin tahmin edildiği Çin hariç çoğu bölgedeki talep artışı nedeniyle çelik piyasalarının 2024 yılında daha dengeli hale geleceği yönündeki beklentilerini yansıtıyor. Gelişmiş piyasalarda süregelen enflasyon ve buna bağlı olarak artan faiz oranları, yüksek enerji fiyatları ve Çin’deki ekonomi politikalarının seyri küresel çelik sektörü için başlıca riskler olmaya devam ediyor.

Fitch artan talebin, Çin, Hindistan ve Avrupa’da hafif fiyat artışının ve düşen hammadde fiyatlarının desteğiyle çelik üreticilerinin kârlılığının marjinal olarak artacağını veya sabit kalacağını öngörüyor. Çinli üreticilerin marjları 2023 yılında kaydedilen aşırı düşük seviyelerden toparlanmaya devam edecek.

Ülkelere ayrı ayrı bakıldığında, Hindistan çelik sektörünün büyüme göstermesi beklenirken, ithalat baskısının azaldığı ve talep artışının pozitif seyrettiği Brezilya pazarının toparlanacağı tahmin ediliyor.

Fitch enflasyon ve enerji maliyetlerinin azalmasıyla yapılan otomotiv, sanayi üretimi ve altyapı harcamalarının yardımıyla Avrupa çelik sektörünün birkaç yıllık daralmanın ardından pozitif büyümeye döneceğini belirtti. Ayrıca ABD’deki sanayi konsolidasyonunun arz disiplinine yol açtığını ifade eden Fitch, stratejik yatırımların üretici marjlarını iyileştireceğine inanıyor.