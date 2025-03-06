IEEFA: MENA bölgesi küresel yeşil çelik geçişinin öncüsü olacak

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve çelik alanlarındaki büyük projelerle desteklenen rekabet avantajları sayesinde MENA bölgesinin küresel yeşil demir ve çelik geçişinin öncüsü olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. MENA bölgesinin doğal gaz bazlı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimi, doğrudan indirgenmiş kalite pelet, fosil gaz ve ucuz yenilenebilir enerji gibi girdilere kolay erişimi ve artan yeşil hidrojen yatırımları gibi avantajları, bölgeyi küresel yeşil geçişte güçlü bir rakip kılıyor.

Açıklamaya göre MENA bölgesinin geleneksel kömür bazlı süreçlere kıyasla daha düşük emisyona sahip doğrudan indirgenmiş demir kapasitesi artıyor. 2023 yılında bölge, küresel doğrudan indirgenmiş demir üretiminin %45’ini oluşturdu. Diğer bölgelerin yüksek kalite hammadde veya girdiye erişimde yaşadıkları zorluklar, doğrudan indirgenmiş demir-elektrik ark ocağı yoluyla üretimlerini karbondan arındırma çabalarının önünde engel teşkil ederken, MENA bölgesi özellikle Brezilyalı çelik üretici Vale’nin bölgedeki genişleme planlarıyla demir cevheri konsantresi ve pelet gibi hammaddelere erişimini artıracak.

Yerleşik altyapısı ve düşük emisyonlu teknolojilere yapılan yatırımlardaki artış, gelişen yeşil çelik pazarında bölgeye önemli bir rekabet avantajı sağlayacak. IEEFA, bölgenin doğru adımları atarak Avrupa ve Asya gibi önemli pazarlara yeşil demir ve çelik tedarik edebileceğini belirtti.