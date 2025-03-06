 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > IEEFA:...

IEEFA: MENA bölgesi küresel yeşil çelik geçişinin öncüsü olacak

Perşembe, 06 Mart 2025 14:13:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve çelik alanlarındaki büyük projelerle desteklenen rekabet avantajları sayesinde MENA bölgesinin küresel yeşil demir ve çelik geçişinin öncüsü olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. MENA bölgesinin doğal gaz bazlı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimi, doğrudan indirgenmiş kalite pelet, fosil gaz ve ucuz yenilenebilir enerji gibi girdilere kolay erişimi ve artan yeşil hidrojen yatırımları gibi avantajları, bölgeyi küresel yeşil geçişte güçlü bir rakip kılıyor.

Açıklamaya göre MENA bölgesinin geleneksel kömür bazlı süreçlere kıyasla daha düşük emisyona sahip doğrudan indirgenmiş demir kapasitesi artıyor. 2023 yılında bölge, küresel doğrudan indirgenmiş demir üretiminin %45’ini oluşturdu. Diğer bölgelerin yüksek kalite hammadde veya girdiye erişimde yaşadıkları zorluklar, doğrudan indirgenmiş demir-elektrik ark ocağı yoluyla üretimlerini karbondan arındırma çabalarının önünde engel teşkil ederken, MENA bölgesi özellikle Brezilyalı çelik üretici Vale’nin bölgedeki genişleme planlarıyla demir cevheri konsantresi ve pelet gibi hammaddelere erişimini artıracak.

Yerleşik altyapısı ve düşük emisyonlu teknolojilere yapılan yatırımlardaki artış, gelişen yeşil çelik pazarında bölgeye önemli bir rekabet avantajı sağlayacak. IEEFA, bölgenin doğru adımları atarak Avrupa ve Asya gibi önemli pazarlara yeşil demir ve çelik tedarik edebileceğini belirtti.


Etiketler: Orta Doğu Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

EMSTEEL 2050 yılına kadar karbon salımını sıfırlamayı hedefliyor

18 Şub | Çelik Haberler

BAE’li EMSTEEL ve Masdar’ın pilot projesi ilk yeşil çelik üretimini gerçekleştirdi

30 Eki | Çelik Haberler

IEEFA: MENA, çelik sektörünün yeşil dönüşümü için yenilenebilir enerjiye geçiş yapmalı

20 Eyl | Çelik Haberler

Helios yeşil demir üretimi konusunda BlueScope ile iş birliği yapacak

20 Eyl | Çelik Haberler

BAE merkezli AGSI Abu Dabi çelik tesisinde emisyonu sıfıra indirdi

02 Ağu | Çelik Haberler

Emirates Steel Arkan karbonsuzlaşmaya öncülük eden beş çelik şirketi arasında

28 Haz | Çelik Haberler

Danieli pilot projeyle BAE’li ESA’nın karbon salımını azaltmasına yardımcı olacak

27 Haz | Çelik Haberler

BAE’li ESA ve Çinli Delong Steel düşük karbonlu hammadde üretim tesisi inşa edecek

04 Haz | Çelik Haberler

BAE’li KEZAD Group vasıflı çelik geri dönüşüm ve üretim tesisi inşa edecek

28 Mar | Çelik Haberler

EMSTEEL 2050 yılına kadar karbon salımını sıfırlamayı hedefliyor

18 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis