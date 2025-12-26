Emsteel çelik üretiminden kaynaklanan emisyonları azaltmak için nükleer enerji kullanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik üreticisi ve pazar lideri Emsteel, Emirates Nuclear Energy Company (ENEC) ile olan iş birliğinin kapsamını genişleterek karbonsuzlaşma stratejisinde önemli bir adım attığını duyurdu. Anlaşma kapsamında şirket, çelik üretim faaliyetlerini karbonsuzlaştırmak için nükleer enerji temin edeceğini bildirdi.

MENA bölgesinde faaliyete geçen ilk çok üniteli nükleer tesis olan Barakah nükleer enerji santralinin inşası sırasında Emsteel’in yaklaşık 160.000 mt inşaat demiri tedarik ettiği belirtildi. Bu miktarın, projenin toplam inşaat demiri ihtiyacının yaklaşık %60’ını oluşturduğu ifade edildi.

Kapsam 2 emisyonlarında düşüş

Emsteel, nükleer enerjiye erişerek Kapsam 2 emisyonlarını azaltacağını ve çelik üretiminin genel karbon yoğunluğunu düşüreceğini belirtti. Aynı zamanda bölgede nükleer enerji sertifikası kullanan ilk çelik üreticisi konumuna gelerek şeffaflığını artırdığını paylaştı.

Öte yandan Emsteel, çelik operasyonlarının %86’sına ve çimento üretiminin %14’üne temiz enerjiyi entegre ettiğini vurguladı. Ayrıca toplam 1,48 milyon MWh nükleer enerji ve yaklaşık 650.000 MWh güneş enerjisi sertifikası kullandığına dikkat çekti. Uzun vadeli karbonsuzlaşma yol haritası doğrultusunda Emsteel, 2030 yılına kadar tamamen temiz enerji kullanımına geçiş yapmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Barakah’ın BAE’nin düşük emisyonlu sanayi altyapısındaki rolü

Üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 40 TWh seviyesinde yer alan Barakah nükleer enerji santralinin, BAE’nin enerji talebinin %25’ini karşıladığı ve emisyonlarda yıllık yaklaşık 22,4 milyon mt düşüş sağladığı ifade edildi. Kullanım ömrü en az 60 yıl olacak şekilde tasarlanan tesisin, ulusal enerji güvenliğini ve şebeke dayanıklılığını güçlendirirken, düşük emisyonlu sanayinin uzun vadeli büyümesine olanak tanıdığı aktarıldı.