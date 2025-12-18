 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Emsteel...

Emsteel İngiltere altyapı sektörüne düşük emisyonlu çelik tedarik etti

Perşembe, 18 Aralık 2025 16:28:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik üreticisi ve pazar lideri Emsteel, İngiltere’deki büyük ölçekli demir yolu altyapı projesi için düşük emisyonlu palplanş tedarik ederek sürdürülebilirlik odaklı pazarlara katma değerli çelik ihracatını artırma stratejisinde önemli bir atım attığını duyurdu.

Teslimatın, Sheet Piling (UK) Limited aracılığıyla Network Rail’ın 161 milyon £ tutarındaki Oxford tren istasyonu projesine gerçekleştirildiği ifade edildi. Palplanşların, köprü ve alt geçitlerdeki istinat duvarlarında kullanıldığı belirtildi.

Piyasa kaynaklarına göre Emsteel’in bu projedeki rolü, yüksek teknik spesifikasyonları ve karbonsuzlaşma gerekliliklerini karşıladığını ortaya koyuyor. Bu durum, Orta Doğulu çelik üreticilerinin, Avrupa’nın karbonsuzlaşma hedefleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) doğrultusunda fiyat odaklı satışlardan ziyade teknik spesifikasyon odaklı ihracata yöneldiğini gösteriyor.

Abu Dabi’de yer alan Emsteel’in çelik ve çimento üretim kapasitesi sırasıyla yıllık yaklaşık 3,5 milyon mt ve yıllık 4,6 milyon mt seviyelerinde yer alıyor. Şirket, üretiminin yaklaşık %30’unu 70'ten fazla pazara ihraç ediyor. Ürün yelpazesi, standart inşaat faaliyetleri ve özel altyapı projelerinden gelen inşaat demiri, filmaşin, ağır profil ve palplanşı içeriyor.


Etiketler: Uzun Ürünler BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma EMSTEEL 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da inşaat demiri fiyatları SKDM’nin etkisiyle yükseldi, talep toparlanabilir

18 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı filmaşin fiyatları yükseldi, KDV'siz teklifler piyasadan çekildi

18 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları zayıf talep nedeniyle düşmeye devam etti

18 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Pakistan ithal hurda piyasasında durgunluk devam ederken fiyatlar sınırlı aralıkta dalgalandı

18 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Aralık 2025

18 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Ağustos ayında %40,8 düşüş kaydetti

18 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak çubuk ihracatı 2025’in Ağustos ayında %7 düştü

18 Ara | Çelik Haberler

Çin’in inşaat demiri üretimi 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %3,2 geriledi

18 Ara | Çelik Haberler

Türk inşaat demiri üreticileri zayıf talep nedeniyle iç ve dış piyasalara verdiği fiyatları düşürdü

17 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Aralık 2025

17 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis