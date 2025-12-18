Emsteel İngiltere altyapı sektörüne düşük emisyonlu çelik tedarik etti

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik üreticisi ve pazar lideri Emsteel, İngiltere’deki büyük ölçekli demir yolu altyapı projesi için düşük emisyonlu palplanş tedarik ederek sürdürülebilirlik odaklı pazarlara katma değerli çelik ihracatını artırma stratejisinde önemli bir atım attığını duyurdu.

Teslimatın, Sheet Piling (UK) Limited aracılığıyla Network Rail’ın 161 milyon £ tutarındaki Oxford tren istasyonu projesine gerçekleştirildiği ifade edildi. Palplanşların, köprü ve alt geçitlerdeki istinat duvarlarında kullanıldığı belirtildi.

Piyasa kaynaklarına göre Emsteel’in bu projedeki rolü, yüksek teknik spesifikasyonları ve karbonsuzlaşma gerekliliklerini karşıladığını ortaya koyuyor. Bu durum, Orta Doğulu çelik üreticilerinin, Avrupa’nın karbonsuzlaşma hedefleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) doğrultusunda fiyat odaklı satışlardan ziyade teknik spesifikasyon odaklı ihracata yöneldiğini gösteriyor.

Abu Dabi’de yer alan Emsteel’in çelik ve çimento üretim kapasitesi sırasıyla yıllık yaklaşık 3,5 milyon mt ve yıllık 4,6 milyon mt seviyelerinde yer alıyor. Şirket, üretiminin yaklaşık %30’unu 70'ten fazla pazara ihraç ediyor. Ürün yelpazesi, standart inşaat faaliyetleri ve özel altyapı projelerinden gelen inşaat demiri, filmaşin, ağır profil ve palplanşı içeriyor.