Metal Recycling Company yeni çelik geri dönüşüm tesisiyle Kuveyt’te döngüselliği destekleyecek

Kuveyt merkezli küresel lojistik şirketi Agility Public Warehousing Company, bağlı kuruluşu Metal Recycling Company’nin çelik geri dönüşüm faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

İnşası devam eden ve bu yıl devreye alınacak olan yeni çelik geri dönüşüm tesisinin hurda geri dönüşüm kapasitesi yıllık yaklaşık 60.000 mt seviyesinde yer alacak. Bu sayede yıllık 20.000-90.000 mt karbon emisyonunun önüne geçilecek.

Şirket, atıkları dönüştürerek ve toplulukları döngüsel uygulamaları benimsemeye teşvik ederek daha temiz ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya kararlı olduğunu ifade ediyor.