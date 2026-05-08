Gulf Cryo ve Emsteel çelik sektörünün karbonsuzlaşması için karbon yakalama konusunda iş birliği yapıyor

Orta Doğu merkezli endüstriyel gaz tedarikçisi Gulf Cryo, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik üreticisi Emsteel ile çelik sektörünün karbonsuzlaşmasını hızlandırmayı hedefleyen stratejik iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın, karbon yakalama ve kullanma teknolojilerine odaklanacağı bildirildi.

Entegre karbon yönetimi hedefleniyor

İş birliği kapsamında karbon emisyonlarının yakalanması, üretimin ileri aşamalarında kullanımı, dönüşüm teknolojileri ve depolama çözümlerini kapsayan entegre bir değer zinciri oluşturulmasının planlandığı ifade edildi.

Şirketler, yakalanan karbon için pratik sanayi uygulamaları geliştirmeyi ve emisyon azaltım hedeflerini desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Endüstriyel gazlar ve çelik üretimi bir araya getiriliyor

Bununla birlikte Gulf Cryo’nun endüstriyel gazlar ve karbon yönetimi alanındaki uzmanlığının Emsteel’in çelik üretimine entegre edileceği dile getirildi.

İş birliğinin, çelik sektörü için ölçeklenebilir karbonsuzlaşma çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra BAE’nin 2050 net sıfır stratejisini ve daha geniş kapsamlı sürdürülebilirlik hedeflerini desteklediği vurguladı.

Şirketler ayrıca küresel karbon regülasyonları ve sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumun giderek daha önemli hale geldiğine dikkat çekti.