Emsteel yeşil DRI üretimi için Danieli ile anlaştı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, BAE merkezli çelik üreticisi Emsteel’in, Abu Dabi’deki 1 No’lu DRI tesisine elektrikli Proses Gaz Isıtıcı (e-PGH) kurarak şirketin yeşil çelik faaliyetlerini geliştireceğini açıkladı. Danieli’nin Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova birlikte geliştirdiği proje, karbon emisyonlarını daha da azaltmak için Energiron teknolojisini kullanacak.

İsveçli elektrikli endüstriyel ısıtma teknolojisi tedarikçisi Kanthal ve Danieli tarafından geliştirilen doğrudan elektrikli ısıtma yöntemini kullanan yeni ekipman, DRI tesislerini ve yüksek fırınları karbonsuzlaştırmak için verimli ve modüler bir sistem olan Prothal DH teknolojisini kapsayacak.

Danieli ve Emsteel, Khalifa Üniversitesi’nin de desteğiyle e-PGH teknolojisinin DRI üretim süreci ve elektrik şebekesine etkisini değerlendirmek için modeller geliştirecek.