IEEFA: Umman küresel yeşil çelik merkezi olmaya hazırlanıyor

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından yayımlanan yeni rapora göre Umman, mevcut endüstriyel altyapısı ve ileriye dönük politikalarının desteğiyle küresel yeşil demir-çelik üretimine liderlik etme potansiyeli taşıyor.

IEEFA, Umman’ın demir cevheri konsantrasyon, peletleme, doğrudan indirgeme ve elektrik ark ocağı dahil olmak üzere nadiren görülen tam entegre çelik üretim ekosistemine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca demir cevheri konsantrasyon kapasitesini artırmayı planladığına dikkat çekti.

Fosil yakıtlar yerine doğal gaz kullanılarak üretilebilecek doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminde kaydettiği ilerlemeler göz önünde bulundurulduğunda Umman’ın mevcut endüstriyel altyapısının düşük emisyonlu çelik üretimine geçiş için ideal olduğu dile getirildi. Ancak doğal gaz bazlı DRI üretiminin emisyon yoğun olduğu ve hidrojen bazlı üretime geçmeden yeşil çelik olarak sınıflandırılamayacağı vurgulandı.

Yenilenebilir enerji ve hidrojen stratejisi rekabet avantajı sağlıyor

Rapora göre Umman’ın büyük ölçekli güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları en büyük avantajları arasında yer alıyor. Yeterli ve düşük maliyetli yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen üretimi için gerekli olan elektrik ark ocakları, DRI modülleri ve elektrolizörlere enerji sağlamak için kritik önem taşıyacak.

Umman, 2030 yılına kadar 1-1,5 milyon mt yeşil hidrojen üretimi yaparak çelik gibi hidrojen ihtiyacı artan sektörler için tedarik merkezi oluşturmayı hedefliyor.

Stratejik konum ve sanayi politikası ivmeyi güçlendiriyor

IEEFA, Umman’ın endüstriyel gelişim için çok sayıda geniş arazisi olduğunu ve Avrupa ile Asya’daki önemli ihracat pazarlarına doğrudan erişim sağladığını dile getirdi.

Bununla birlikte yeşil çelik politikasının, petrol dışı gayrisafi yurt içi hasılanın %90’ının üzerine çıkarılmasını hedefleyen Umman Vizyonu 2040’a dahil edildiğini ifade etti. Altyapı geliştirme, yatırım teşvikleri ve uzun vadeli alım mekanizmalarını içeren ulusal hidrojen stratejisinin bu hedefleri desteklediği paylaşıldı.

Yeni yatırımcılar düşük emisyonlu çelik projelerini hızlandırıyor

Umman çelik sektörüne genellikle Jindal Group ve Vale öncülük etse de sektörün artık Meranti Green Steel, Mitsui, Kobe Steel ve ACME Group gibi düşük emisyonlu çeliğe yönelen yeni oyuncuların ilgisini çektiğinin altı çizildi.

Söz konusu şirketlerin başlangıçta doğal gaz-hidrojen karışımıyla çalışan DRI tesisleri kurmayı, ilerleyen dönemlerde ise tamamen yeşil hidrojen bazlı üretime geçmeyi planladığı belirtildi.

Umman küresel yeşil demir ticaretinde rekabet edebilecek konumda

Sonuç olarak IEEFA’ya göre Umman, yeşil demir-çelik üretimine geçişini iyi planlanmış ve koordineli bir şekilde yönetiyor. Entegre tedarik zinciri, yenilenebilir enerji potansiyeli ve güçlü endüstriyel altyapısı ve politikaları ülkeyi küresel yeşil çelik piyasasında, özellikle de AB ve diğer büyük ekonomilere uygun maliyetli yeşil demir tedarikinde etkili bir şekilde rekabet edebilecek konuma getiriyor.