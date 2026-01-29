Meranti Green Steel Umman’daki yeşil HBI projesi için satış anlaşmaları imzaladı

Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel, Umman’daki Duqm Özel Ekonomik Bölgesi’nde kurulacak yeşil sıcak briketlenmiş demir (HBI) tesisinin yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli ilk modülündeki üretimin tamamının uzun vadeli tedarik anlaşmaları kapsamında dört stratejik ortağa tahsis edildiğini duyurdu.

Tüccarlar ve sanayi kullanıcıları tercih edildi

Anlaşmalar kapsamında Thyssenkrupp Materials Trading’e yıllık 1 milyon mt, INTERFER Edelstahl ve INTERFER Austria’a toplam yıllık 250.000 mt HBI tedarik edileceği ifade edildi. Kalan tonajların ise Glencore’a ve yeşil sıcak rulo sac üretiminin desteklemesi amacıyla Meranti’nin Tayland’daki çelik tesisine sevk edileceği aktarıldı.

Bununla birlikte Thyssenkrupp Materials Trading Almanya, Belçika ve Hollanda pazarlarına odaklanırken, INTERFER’in İtalya ve Avusturya’ya, Glencore’un ise farklı pazarlara tedarik yapacağı paylaşıldı.

Umman düşük emisyonlu demir merkezi olarak öne çıkıyor

Meranti, Umman’da doğal gaz ve belirli oranda yeşil hidrojen kullanarak yeşil HBI üretimi gerçekleştirecek. Bu sayede elektrik ark ocaklarında çelik üretimine uygun düşük emisyonlu girdi elde etmeyi hedefliyor.

Şirkete göre Umman’ın rekabetçi enerji maliyetleri, yenilenebilir enerjiye erişimi, yerel işleme kapasitesi ve yasal düzenlemeleri, ölçeklenebilir ve maliyet açısından rekabetçi düşük emisyonlu demir üretimi için ciddi avantaj sağlıyor.

Çelik üretiminin karbonsuzlaşmasına katkı

Meranti, hem sanayi kullanıcıları hem de tüccarlarla satış anlamaları imzalayarak birçok pazarın yeşil HBI’a erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını dile getirdi. Bu yaklaşımın arzı güvence altına alırken, entegre ve elektrik ark ocaklı çelik üreticilerinin karbonsuzlaşmasını desteklediğini belirtti.