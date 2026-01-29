 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Meranti...

Meranti Green Steel Umman’daki yeşil HBI projesi için satış anlaşmaları imzaladı

Perşembe, 29 Ocak 2026 11:46:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel, Umman’daki Duqm Özel Ekonomik Bölgesi’nde kurulacak yeşil sıcak briketlenmiş demir (HBI) tesisinin yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli ilk modülündeki üretimin tamamının uzun vadeli tedarik anlaşmaları kapsamında dört stratejik ortağa tahsis edildiğini duyurdu.

meranti

Tüccarlar ve sanayi kullanıcıları tercih edildi

Anlaşmalar kapsamında Thyssenkrupp Materials Trading’e yıllık 1 milyon mt, INTERFER Edelstahl ve INTERFER Austria’a toplam yıllık 250.000 mt HBI tedarik edileceği ifade edildi. Kalan tonajların ise Glencore’a ve yeşil sıcak rulo sac üretiminin desteklemesi amacıyla Meranti’nin Tayland’daki çelik tesisine sevk edileceği aktarıldı.

Bununla birlikte Thyssenkrupp Materials Trading Almanya, Belçika ve Hollanda pazarlarına odaklanırken, INTERFER’in İtalya ve Avusturya’ya, Glencore’un ise farklı pazarlara tedarik yapacağı paylaşıldı.

Umman düşük emisyonlu demir merkezi olarak öne çıkıyor

Meranti, Umman’da doğal gaz ve belirli oranda yeşil hidrojen kullanarak yeşil HBI üretimi gerçekleştirecek. Bu sayede elektrik ark ocaklarında çelik üretimine uygun düşük emisyonlu girdi elde etmeyi hedefliyor.

Şirkete göre Umman’ın rekabetçi enerji maliyetleri, yenilenebilir enerjiye erişimi, yerel işleme kapasitesi ve yasal düzenlemeleri, ölçeklenebilir ve maliyet açısından rekabetçi düşük emisyonlu demir üretimi için ciddi avantaj sağlıyor.

Çelik üretiminin karbonsuzlaşmasına katkı

Meranti, hem sanayi kullanıcıları hem de tüccarlarla satış anlamaları imzalayarak birçok pazarın yeşil HBI’a erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını dile getirdi. Bu yaklaşımın arzı güvence altına alırken, entegre ve elektrik ark ocaklı çelik üreticilerinin karbonsuzlaşmasını desteklediğini belirtti.


Etiketler: Umman Orta Doğu Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

IEEFA: Umman küresel yeşil çelik merkezi olmaya hazırlanıyor

13 Kas | Çelik Haberler

Romanya’da uzun mamul fiyatları cansız yerel talep nedeniyle yatay, ithal alımlar hızlandı

29 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları vadeli piyasadaki artış ve olumlu üretim beklentileriyle yükseldi

29 Oca | Hurda ve Hammadde

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 5. Hafta, 2026

29 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 5. Hafta, 2026

29 Oca | Hurda ve Hammadde

Güneydoğu Asya kütük piyasasında alıcılar fiyat artışlarını kabul etmiyor, sadece yüksek kaliteler için fiyat farkı var

29 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları TL bazında çoğunlukla yatay kaldı

29 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

AB’de kabul gören sıcak rulo sac fiyatları yatay ancak SKDM ve güçlü satışlar nedeniyle artış test ediliyor

29 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları tatil sonrasına dair belirsizliğin etkisiyle yatay

29 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye spot yassı mamul piyasasında zayıf talep fiyat artışlarını sınırlandırmaya devam ediyor

29 Oca | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis