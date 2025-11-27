Emsteel yeşil çelik stratejisini desteklemek için ADNOC ile 20 yıllık doğal gaz tedarik anlaşması imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik üreticisi Emsteel, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ile uzun vadeli doğal gaz tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren başlayacak 3,5-4,2 milyar $ değerindeki 20 yıllık anlaşmanın Emsteel’in mevcut faaliyetlerini, düşük emisyonlu çelik yatırımlarını ve genişleme projelerini destekleyeceği bildirildi.

BAE’nin net sıfır ve sanayi politikalarıyla uyum

Emsteel, anlaşmanın BAE’nin 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünü doğrudan desteklediğini ifade etti. Doğal gaz temininin güvence altına alınması sayesinde yeşil çelik teknolojileri geliştirmeye devam edeceğini, değer zincirinde verimliliği artıracağını ve ülkenin endüstriyel gelişimine katkıda bulunacağını aktardı.

Öte yandan şirket, mevcut elektrik tüketiminin %86’sını temiz enerji kaynaklarının oluşturduğuna dikkat çekti. Ayrıca True Green™ programı kapsamında yeşil hidrojen bazlı çelik üretimi, karbon yakalama ve depolama teknolojileri ve döngüsel üretim modellerine yaptığı yatırımlarla sürdürülebilirlik girişimlerini artırdığını da paylaştı.