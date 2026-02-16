İDDMİB: Türkiye metal sektöründe ihracat birim fiyatları 2026 yılı Ocak ayında rekor kırdı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan TR-METALENDEKS Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksinin 2026 yılı Ocak ayı sonuçları açıklandı. Metal sanayisinin 2026 yılına miktar bazında sert daralma, fiyat bazında ise tarihi zirve ile başladığını ortaya koyan endeks verilerine göre Ocak ayında ihracat birim fiyatı 5,32$/kg ile endeks tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, ihracat miktarı aylık %11,3 ve yıllık %10,7 düşüşle son 22 ayın en düşük seviyesi olan 111,8 puana geriledi.

Ton bazında ihracat da benzer bir tablo ortaya koydu. Aralık ayında 231.246 mt olan ihracat aylık %11,2 düşüşle Ocak ayında 205.262 mt’a indi.

Birim fiyat tarihi zirvede

Arz eksikliğinin etkisiyle son dört aydır yükseliş trendinde olan ihracat birim fiyatı, Ocak ayında 5,32$/kg seviyesine çıkarak TR-METALENDEKS tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında birim fiyat 4,88$/kg seviyesindeydi.

İDDMİB raporunda, fiyat artışlarının temel nedeninin arz yetersizliği olduğu belirtilirken, 2026-2029 dönemine ilişkin küresel büyüme beklentilerinin zayıf seyretmesi nedeniyle uzun vadede fiyatların yatay bir trende girebileceği öngörüldü.

Değer endeksi fiyat artışıyla desteklendi

Miktardaki sert daralmaya rağmen ihracat gelirlerindeki kayıp sınırlı kaldı. Bu yıl Ocak ayında metal sanayi ihracatı aylık bazda %3,3 düşüşle 1,91 milyar $ oldu. Buna karşın değer endeksi yıllık bazda %6 artarak 159 puana yükseldi. Raporda, değer endeksindeki artışın tamamen fiyat kaynaklı olduğu, miktar artışının katkı sağlamadığı vurgulandı.

Ocak ayı verilerini değerlendiren İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, 2026 yılına miktar bazında daralma ile başlanmasına rağmen fiyat artışlarının ihracat gelirlerindeki kaybı dengelediğini belirtti. Tecdelioğlu, ihracat birim fiyatlarının 5,32$/kg ile tarihi zirveye ulaşmasının metal sanayisinin katma değerli üretim potansiyelini ortaya koyduğunu ifade ederken, önümüzdeki dönemde fiyat artışına dayalı değil, pazar ve ürün çeşitliliğini güçlendiren sürdürülebilir bir ihracat yapısına odaklanılması gerektiğini vurguladı.