İDDMİB: Demir ve demir dışı metaller sektörü 2026’ya umutlu giriyor

Perşembe, 08 Ocak 2026 13:54:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Demir ve demir dışı metaller sektörünün küresel belirsizlikler ve dalgalı piyasa koşullarına rağmen 2025 yılını ihracatta artışla tamamladığını bildiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün 2025’i yıllık %6,3 artışla 13,47 milyar $ ihracat ile kapattığını belirtti ve 2026 yılı için daha güçlü bir toparlanma beklendiğini ifade etti. Özellikle Amerika pazarı başta olmak üzere ihracatta derinleşmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tecdelioğlu, 2026 yılı için 15 milyar $’lık ihracat hedefi koyduklarını belirtti.

Küresel belirsizliklere rağmen ihracat artışı sağlandı

2025 yılının küresel ölçekte belirsizliklerin yoğun yaşandığı bir dönem olduğuna dikkat çeken Tecdelioğlu, ABD seçim süreci, vergi tartışmaları ve jeopolitik gelişmelerin dünya ticaretini olumsuz etkilediğini söyledi. Buna rağmen ihracatın artırılmasının, Türk ihracatçısının esnekliği ve sahadaki aktif çalışmasının sonucu olduğunu belirtti.

2026’da toparlanma beklentisi güçleniyor

2026 yılında ihracat ortamının daha elverişli hale geleceğini öngördüklerini söyleyen Tecdelioğlu, AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik beklentiler, çevre ülkelerde savaş risklerinin azalması ve yeni serbest ticaret anlaşmalarının devreye girmesini ihracat için olumlu başlıklar arasında gösterdi.

Yüksek faiz-düşük kur makasının 2025’te ihracatçıyı ciddi biçimde zorladığını belirten Tecdelioğlu, faizlerin gerilemesiyle birlikte 2026’da finansmana erişimin kolaylaşacağını ve işletmelerin yeniden kârlı yapıya geçebileceğini ifade etti.

İhracatın büyük bölümünün avro bölgesine yapıldığını hatırlatan Tecdelioğlu, 2026 yılında avro/dolar paritesinde yükseliş beklentisinin ihracata olumlu yansıyacağını söyledi. Paritedeki olası artışın, içerideki kur baskısını kısmen dengeleyeceği belirtildi.

Amerika pazarı için derinleşme dönemi

Amerika pazarının sektör açısından stratejik önem taşıdığını belirten Tecdelioğlu, 2026 itibarıyla ABD’de daha kalıcı yapılar kurmayı, lojistik depolar ve daha güçlü satış ağlarıyla pazarda derinleşmeyi hedeflediklerini aktardı. 2025 yılında Amerika’ya yapılan ihracatın 533 milyon $ seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Tecdelioğlu, bu rakamın önümüzdeki dönemde daha da yukarı taşınmasının hedeflendiğini dile getirdi.


