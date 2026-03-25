İDDMİB: Türkiye metal sanayi endeksi Şubat’ta toparlandı, ihracatta yeniden yükseliş sinyali verdi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan TR-METALENDEKS Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksinin 2026 yılı Şubat ayı sonuçları açıklandı. 2026 yılına sert düşüşle başlayan metal sanayisinin Şubat ayında yeniden toparlanma eğilimine girdiği görüldü. Şubat ayında ihracat miktar ve değer endekslerinde artış kaydedilirken, Ocak ayında tarihi zirvesine çıkan ihracat birim fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

Şubat ayına ilişkin verilere göre metal sanayisinde Ocak ayında kaydedilen kayıpların bir bölümü telafi edildi. Ocak ayında son 22 ayın en düşük seviyesine gerileyen ihracat miktar endeksi Şubat ayında %3,5 artışla 115,72 seviyesine çıkarken, ihracat değer endeksi %2,5 artışla 162,93 seviyesine yükseldi. İhracat birim fiyatı ise 5,32$/kg seviyesindeki rekorun ardından 5,26$/kg’a geriledi. Ton bazında ihracat ise %3,4 artışla 212.394 mt’a ulaştı. Bu tablo, yılın ilk ayında görülen sert daralmanın ardından metal sanayinde yeniden denge arayışının başladığına işaret etti.

Tutar bazında metal sanayi ihracatı ise 1,12 milyar $’a çıktı. Rapora göre bu yükselişin temel nedeni, adet ve kilogram bazındaki ihracat artışı oldu.

İDDMİB raporunda, dünya ekonomisinin 2026-2029 dönemine ilişkin zayıf beklentileri nedeniyle metal fiyatlarının önümüzdeki süreçte düşük ve yatay bir seyir izleyebileceği vurgulandı.

Çetin Tecdelioğlu: Toparlanma eğilimi dikkat çekici

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Şubat verilerine ilişkin değerlendirmesinde metal sanayinin 2026’ya zayıf başladığını ancak Şubat itibarıyla yeniden toparlanma eğilimine girdiğini belirtti. Tecdelioğlu, ihracat miktarındaki artışın değer endeksine olumlu yansımasının sektör açısından önemli olduğunu vurgulayarak bu tablonun Türkiye metal sanayinin esnek üretim kabiliyeti ve pazar çeşitliliği sayesinde küresel talep dalgalanmalarına hızlı reaksiyon verebildiğini gösterdiğini söyledi.

Ocak'ta tarihi zirveye çıkan birim fiyatlarda görülen sınırlı geri çekilmenin daha dengeli bir fiyat yapısına işaret ettiğini belirten Tecdelioğlu, ihracatta kalıcı büyüme için miktar artışını destekleyecek stratejilere odaklanılması gerektiğini ifade etti. Tecdelioğlu’na göre katma değerli üretim, yeni pazarlar ve rekabetçi fiyat dengesi, sektörün yılı daha güçlü tamamlamasında belirleyici olacak.