 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İDDMİB:...

İDDMİB: Türkiye metal sanayi endeksi Şubat’ta toparlandı, ihracatta yeniden yükseliş sinyali verdi

Çarşamba, 25 Mart 2026 14:16:38 (GMT+3)   |   İstanbul

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan TR-METALENDEKS Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksinin 2026 yılı Şubat ayı sonuçları açıklandı. 2026 yılına sert düşüşle başlayan metal sanayisinin Şubat ayında yeniden toparlanma eğilimine girdiği görüldü. Şubat ayında ihracat miktar ve değer endekslerinde artış kaydedilirken, Ocak ayında tarihi zirvesine çıkan ihracat birim fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

Şubat ayına ilişkin verilere göre metal sanayisinde Ocak ayında kaydedilen kayıpların bir bölümü telafi edildi. Ocak ayında son 22 ayın en düşük seviyesine gerileyen ihracat miktar endeksi Şubat ayında %3,5 artışla 115,72 seviyesine çıkarken, ihracat değer endeksi %2,5 artışla 162,93 seviyesine yükseldi. İhracat birim fiyatı ise 5,32$/kg seviyesindeki rekorun ardından 5,26$/kg’a geriledi. Ton bazında ihracat ise %3,4 artışla 212.394 mt’a ulaştı. Bu tablo, yılın ilk ayında görülen sert daralmanın ardından metal sanayinde yeniden denge arayışının başladığına işaret etti.

Tutar bazında metal sanayi ihracatı ise 1,12 milyar $’a çıktı. Rapora göre bu yükselişin temel nedeni, adet ve kilogram bazındaki ihracat artışı oldu.

İDDMİB raporunda, dünya ekonomisinin 2026-2029 dönemine ilişkin zayıf beklentileri nedeniyle metal fiyatlarının önümüzdeki süreçte düşük ve yatay bir seyir izleyebileceği vurgulandı.

Çetin Tecdelioğlu: Toparlanma eğilimi dikkat çekici

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Şubat verilerine ilişkin değerlendirmesinde metal sanayinin 2026’ya zayıf başladığını ancak Şubat itibarıyla yeniden toparlanma eğilimine girdiğini belirtti. Tecdelioğlu, ihracat miktarındaki artışın değer endeksine olumlu yansımasının sektör açısından önemli olduğunu vurgulayarak bu tablonun Türkiye metal sanayinin esnek üretim kabiliyeti ve pazar çeşitliliği sayesinde küresel talep dalgalanmalarına hızlı reaksiyon verebildiğini gösterdiğini söyledi.

Ocak'ta tarihi zirveye çıkan birim fiyatlarda görülen sınırlı geri çekilmenin daha dengeli bir fiyat yapısına işaret ettiğini belirten Tecdelioğlu, ihracatta kalıcı büyüme için miktar artışını destekleyecek stratejilere odaklanılması gerektiğini ifade etti. Tecdelioğlu’na göre katma değerli üretim, yeni pazarlar ve rekabetçi fiyat dengesi, sektörün yılı daha güçlü tamamlamasında belirleyici olacak.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

ADMİB: 2026’nın Şubat ayında Türkiye'nin ABD’ye çelik ihracatı artış kaydetti

25 Mar | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %5,8 yükseldi, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmalarındaki ...

27 Şub | Çelik Haberler

ÇİB Avrupa pazarının daralma riski karşısında diplomatik adımlar atmayı planlıyor

23 Şub | Çelik Haberler

ÇİB: Türk çelik ihracatçıları yakın pazarlara odaklanıyor, ihracat katma değerli ürünlerle büyüyecek

18 Şub | Çelik Haberler

İDDMİB: Türkiye metal sektöründe ihracat birim fiyatları 2026 yılı Ocak ayında rekor kırdı

16 Şub | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye'de çelik üretiminin 2026’da 40 milyon mt’un üzerine çıkması bekleniyor

02 Şub | Çelik Haberler

TÜRKBESD: Yassı çeliğe yönelik olası antidamping önlemleri rekabet gücünü zayıflatacak

30 Oca | Çelik Haberler

İDDMİB: Türkiye metal sanayi ihracat endeksi 2025’i yükselişle tamamladı

16 Oca | Çelik Haberler

EİB: DİR kapsamındaki KDV istisnasının süresi uzatılmalı

13 Oca | Çelik Haberler

İDDMİB: Demir ve demir dışı metaller sektörü 2026’ya umutlu giriyor

08 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis