Çetin Tecdelioğlu: İhracatta büyüme katma değer ve dijitalleşmeyle gelecek

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinde (İDDMİB) gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da yeniden başkan seçilen Çetin Tecdelioğlu, yeni dönemde ihracatta katma değer artışı, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı bir yol haritası izleyeceklerini açıkladı.

Geride kalan dönemi değerlendiren Tecdelioğlu, yaklaşık dört yılda yoğun bir çalışma programı yürüttüklerini, bu süreçte Türk metal sektörünün uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün önemli ölçüde artırıldığını vurguladı.

Temel önceliğin ihracat artışı olduğunu söyleyen Tecdelioğlu, 2026 yılı için yaklaşık %10’luk ihracat artışı hedeflediklerini, küresel gelişmelerin yarattığı zorluklara rağmen yılın ikinci yarısında toparlanma beklediklerini ifade etti.

Katma değerli üretim ve dijitalleşme ön planda

Yeni dönemin stratejik başlıkları arasında katma değerli üretimin yaygınlaştırılması ve dijital dönüşümün hızlandırılması yer alıyor. Tecdelioğlu, sektör bazlı çalıştaylarla her alt sektör için özel stratejiler geliştirileceğini belirtirken, e-ticaret ve e-ihracatın önemine de dikkat çekti.

Türkiye menşeli ürünlerin küresel pazarlarda daha güçlü konumlanması için firmaların dijital yetkinliklerinin artırılacağını vurgulayan Tecdelioğlu, rekabet gücünün yeniden kazanılmasının öncelikli hedef olduğunu kaydetti.

Sürdürülebilirlik ve karbon düzenlemelerine uyum

Yeni dönemde sürdürülebilirlik ve karbon odaklı düzenlemeler de öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Özellikle Avrupa pazarındaki dönüşüme dikkat çeken Tecdelioğlu, firmaların sınırda karbon düzenlemeleri gibi yeni uygulamalara hazırlanmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Bu süreçte kamu ile iş birliği içinde hareket edeceklerini belirten Tecdelioğlu, sektörün rekabet gücünü koruyacak adımların atılacağını dile getirdi.

Yerel üretim ve geri dönüşüm vurgusu

İthalatın azaltılması ve yerel üretimin desteklenmesi hedeflerine de değinen Tecdelioğlu, geri dönüşümün önemine işaret etti. Hurda kaynaklarının daha etkin değerlendirilmesiyle ülke içinde katma değer yaratmayı amaçladıklarını belirten Tecdelioğlu, bu yaklaşımın sürdürülebilir üretim açısından da kritik olduğunu söyledi.

Orta vadeli hedef: 20 milyar dolar ihracat

İDDMİB’in mevcut ihracatının yaklaşık 14,5 milyar $ olduğunu hatırlatan Tecdelioğlu, orta vadede 20 milyar $ seviyesinin hedeflendiğini açıkladı. Yeni dönemde doğru stratejiler ve sektör paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışarak bu hedefe ulaşmayı amaçladıklarını belirten Tecdelioğlu, ihracatta daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedeflediklerini ifade etti.