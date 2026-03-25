ADMİB: 2026’nın Şubat ayında Türkiye'nin ABD’ye çelik ihracatı artış kaydetti

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin (ADMİB) verilerine göre bu yılın Şubat ayında Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yıllık %7,7 artışla 1,1 milyar $ olurken, çelik sektörü yıllık %3,3 düşüşle 1,2 milyar $’lık ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu iki sektör, 2,3 milyar $ ihracat hacmiyle Türkiye’nin toplam ihracatının %10,9’unu oluşturdu.

Şubat ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında ilk sırada yer alan pazar Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla İtalya, Romanya, İngiltere ve ABD takip etti. Ayrıca söz konusu ayda İngiltere ve Romanya’ya yapılan ihracat sırasıyla %35 ve %27 artarken, ABD’ye yapılan ihracatta kaydedilen %32 artış sayesinde ABD pazarı en hızlı büyüyen pazarlardan biri olarak öne çıktı.

Öte yandan Şubat ayında Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren çelik üreticilerinin demir ve demir dışı metal ihracatı yıllık %5,1 artışla 62 milyon $, çelik ihracatı ise %1,2 artışla 167 milyon $ oldu. Şubat ayında Akdeniz Bölgesi'nden yapılan demir-çelik ihracatında ilk sırada yer alan pazar Romanya oldu. Romanya’yı sırasıyla Fas, İtalya, Almanya ve Ukrayna takip etti. ADMİB'in ihracatında en dikkat çekici artışlar %329 ile ABD, %156 ile Romanya, %143 ile İngiltere, %125 ile Ukrayna ve %109 ile Fas'a yapılan ihracatta görüldü.

Şubat ayı performansını değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, küresel ticarette jeopolitik gelişmelerin etkisinin giderek arttığını ve Orta Doğu'daki gerilimin ticarette temkinli bir süreci başlattığını kaydetti. Bu süreçte yeni fırsatların da ortaya çıkabileceğini işaret eden Tosyalı, “Bölgedeki savaş navlun maliyetlerinden teslim sürelerine kadar baskı oluşturuyor. Bu durum özellikle Orta Doğu ve Körfez hattına yönelik ticarette temkinli bir süreci beraberinde getiriyor. Temennimiz bölgemizdeki tansiyonun düşmesi, barış ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesidir,” dedi.

Türkiye demir çelik ve metal sektörünün güçlü üretim altyapısı ve pazar çeşitliliği sayesinde bu süreci yönetebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Tosyalı, “Kuzey Afrika, Avrupa ve ABD pazarlarında elde ettiğimiz güçlü artışlar sektörümüzün esnekliğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde yeni pazarlara açılmayı ve katma değerli ürünlerin payını artırmayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.