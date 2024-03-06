İDÇ kuru yük gemilerini satarak gemi faaliyetlerini sonlandıracak

Çarşamba, 06 Mart 2024 16:02:53 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi (İDÇ) şirket faaliyetlerini optimize etmek ve şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerine daha uygun bir yapı oluşturmak amacıyla gemi faaliyetlerini sonlandırmaya karar verdiğini açıkladı.

Şirketin kuru yük gemileri M/V Halil Şahin, M/V IDC Pearl ve M/V IDC Diamond, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Sea Eagle Shipping & Trading Co., Sea Pearl Shipping & Trading Co. ve Sea Diamond Shipping & Trading Co.’ya toplam 23 milyon $’a satılacak. İDÇ’nin söz konusu satışlardan yaklaşık 674,65 milyon TL kâr etmesi bekleniyor.