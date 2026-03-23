İDÇ’nin net zararı 2025 yılında azalırken, satış geliri yükseldi

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), 2025 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net zararı, 2024 yılında kaydedilen 3,47 milyar TL seviyesine kıyasla 1,63 milyar TL seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %4,3 artışla 63,55 milyar TL seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte İDÇ, bir önceki yıl kaydedilen 3,85 milyar TL faaliyet zararına kıyasla 571,76 milyon TL faaliyet kârı bildirdi.

2025 yılında şirketin kütük üretimi yıllık %23 artışla 2,24 milyon mt ve inşaat demiri üretimi yıllık %8 artışla 1,08 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Bununla birlikte İDÇ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %8 artışla 408,121 mt seviyesinde kaydedildi. Aynı yılda şirket yıllık %3 artışla 305.138 mt çelik profil üretimi gerçekleştirdi.

Ayrıca İDÇ’nin nihai mamul satışları 2025 yılında yıllık %5 artışla 1,73 milyon mt seviyesine yükselirken, ihracat satışları da yıllık %71 yükselerek 537.146 mt seviyesinde kaydedildi.