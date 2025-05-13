İDÇ’nin net zararı birinci çeyrekte azalırken, satış geliri yükseldi

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 1,55 milyar TL’ye kıyasla 706,98 milyon TL seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %10,9 artışla 13,29 milyar TL seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte İDÇ, 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 315,33 milyon TL faaliyet zararına kıyasla 380,09 milyon TL faaliyet kârı açıkladı.

Aynı çeyrekte şirketin kütük üretimi yıllık %43 artışla 547.499 mt seviyesine çıkarken, inşaat demiri üretimi yıllık %15 artarak 260.758 mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %7 artışla 102.314 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirket yıllık %5 artışla 80.880 mt çelik profil üretti.

Ayrıca bu yılın birinci çeyreğinde İDÇ’nin nihai mamul satışları yıllık %17 yükselişle 442.479 mt ve ihracat satışları da yıllık %219 artışla 168.176 mt seviyelerine çıktı.