İDÇ’nin net zararı ve satış geliri 2026’nın ilk çeyreğinde düşerken, ihracat satışları sertçe yükseldi

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 925,21 milyon TL’ye kıyasla 705,42 milyon TL seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %16,9 düşerek 14,46 milyar TL seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte İDÇ, 2025 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 497,41 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 596,42 milyon TL faaliyet zararı açıkladı.

Aynı çeyrekte şirketin kütük üretimi yıllık %7 düşüşle 511.634 mt seviyesine gerilerken, inşaat demiri üretimi yıllık %3 azalarak 253.400 mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %6 düşüşle 96.666 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirket yıllık %15 düşüşle 68.497 mt çelik profil üretti.

Ayrıca bu yılın birinci çeyreğinde İDÇ’nin nihai mamul satışları yıllık %13 azalışla 386.607 mt seviyesine düşerken, ihracat satışları da yıllık %172 artışla 143.484 mt seviyesine çıktı.