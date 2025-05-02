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İDÇ yeni kütük döküm makinesiyle Aliağa tesisinin kapasitesini ikiye katladı

Cuma, 02 Mayıs 2025 11:28:37 (GMT+3)   |   İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’tan temin ettiği yeni sürekli döküm ünitesiyle Aliağa tesisinin üretim kapasitesini ikiye katlamayı başardı.

SMS Concast'in yedi bantlı sürekli döküm ünitesi sayesinde İDÇ, üretim kapasitesini yıllık 1,55 milyon mt’dan yıllık yaklaşık 3,10 milyon mt seviyesine çıkarabildi. Böylelikle şirket, artan talebi karşılayabilecek, kütük ve blumlarının kalitesini iyileştirebilecek ve ithalat ihtiyacını azaltabilecek.

Ayrıca 150x150-220x280 mm ebatlı kütük ve blum üretebilen döküm ünitesi, İDÇ’nin değişen piyasa koşullarına hızlı bir şekilde adapte olabilmesini sağlayacak.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım İDÇ SMS Siemag 

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