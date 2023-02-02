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İDÇ çelikhane ve çubuk haddehanesinde normal üretim hızına geri döndü

Perşembe, 02 Şubat 2023 10:40:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), çelikhane ve çubuk haddehanesindeki üretimini yeniden üç vardiyaya çıkararak beş ayın ardından normal üretim hızına geri döndüğünü açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Eylül ayında şirket olası maliyet zararlarını önlemek ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla çelikhanesindeki üretimini geçici olarak üç vardiyadan iki vardiyaya, çubuk haddehanesindeki üretimini ise üç vardiyadan bir vardiyaya düşürmüştü.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İDÇ 

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