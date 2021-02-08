İDÇ çelikhane kapasitesini iki katına çıkaracak

Pazartesi, 08 Şubat 2021 11:13:28 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) sermayesini %300 oranında artırarak 1.500.000.000 TL’ye çıkarmaya karar verdiğini açıkladı. Bu sermaye artırımından elde edilecek fon ile şirketin borçları kapatılacak.

Şirkete göre, şirketin yıllık kütük ihtiyacı 1,65 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Yatırımın 175.000.000 TL’si ile çelikhanenin 1,40 milyon mt olan kütük üretim kapasitesi iki katına çıkarılarak şirketin kütük ihtiyacı giderilecek, kalan ürün miktarı satılacak. Yatırım sonucunda şirketin üretim maliyeti düşecek, rekabet gücü ve kârlılığı artacak.

Türkiye çelik sektörü, hammadde tedarikini büyük ölçüde ithalatla karşılıyor. Şirketin açıklamasına göre, küresel çapta yaşanan finansal dalgalanmalar ve son yıllarda döviz kurlarının beklenenin üzerinde artış göstermesi şirketin nakit akışını olumsuz etkiledi, ihracat pazarlarında uygulanan korumacılık önlemleri, vergiler ve kotalar şirketin ihracat payını artırmasını zorlaştırdı. Yaklaşık son üç yılda dolar kurunda gerçekleşen beklenmedik büyüklükteki artışlar şirketin bilançosunu olumsuz etkileyerek ilave işletme sermayesi finansmanı ihtiyacı yarattı.