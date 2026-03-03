 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Habaş...

Habaş Hatay’da çelikhane kuracak

Salı, 03 Mart 2026 10:55:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.’nin Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı Yeşilköy çelikhane projesine ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 4,96 milyar TL olan proje kapsamında çelikhanenin yıllık kütük üretim kapasitesinin 1,75 milyon mt olması planlanıyor. Üretilecek kütüğün tamamı Habaş’ın Yeşilköy sıcak haddehanesinde hammadde olarak kullanılacak. Planlanan projenin inşaat aşamasında 50, işletme aşamasında ise 150 personelin çalışacağı öngörülüyor.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Habaş 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan yerel kütük piyasasındaki toparlanma ihracat fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletti

04 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye ve MENA’da kütük fiyatları navlun artışı ve savaş nedeniyle yükseldi

03 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Endonezyalı üretici Çin’deki yatay görünüme rağmen yarı mamul ve filmaşin fiyatlarını yükseltti

02 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Fiyatlar yatay seyrederken, Asya’da beklentiler temkinli iyimser

27 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %5,8 yükseldi

27 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de Çin çıkışlı kütük fiyatları yükseldi ancak inşaat demirindeki zayıflık talebi sınırlıyor

26 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da kütük fiyatlarını artırma girişimleri sürse de henüz kalıcı bir trend oluşmadı

26 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’ın paslanmaz yarı mamul ithalatı Endonezya’dan yapılan slab alımlarının artmasıyla Ocak’ta %11 yükseldi

26 Şub | Çelik Haberler

Çin çıkışlı kütük fiyatları arzın daralmasıyla giderek artmaya başladı

25 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı kütük satışları durgun ancak tedarikçiler fiyatlarını koruyarak olumlu görünümünü sürdürüyor

25 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  100 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  120 mm
Kenar Uzunluğu2:  120 mm
SAE,EN,B,CK,ATM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  140 mm
Kenar Uzunluğu2:  140 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis