Habaş Hatay’da çelikhane kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.’nin Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı Yeşilköy çelikhane projesine ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 4,96 milyar TL olan proje kapsamında çelikhanenin yıllık kütük üretim kapasitesinin 1,75 milyon mt olması planlanıyor. Üretilecek kütüğün tamamı Habaş’ın Yeşilköy sıcak haddehanesinde hammadde olarak kullanılacak. Planlanan projenin inşaat aşamasında 50, işletme aşamasında ise 150 personelin çalışacağı öngörülüyor.