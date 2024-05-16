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Habaş İzmir’de kuracağı sıcak haddehane tesisi için onay aldı

Perşembe, 16 Mayıs 2024 11:08:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.’nin İzmir, Aliağa’da gerçekleştirmeyi planladığı sıcak haddehane tesisi projesiyle ilgili olarak sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyası incelenerek onaylandı. Projenin 2 yıl sürecek inşaat aşamasının bu yılın Temmuz ayında başlaması planlanıyor.

Yatırım maliyeti 847 milyon TL seviyesinde yer alan tesis, yıllık 2,5 milyon mt düz ve nervürlü çubuk demir (inşaat demiri dahil) kapasitesine sahip olacak. Tesiste şirketin bölgedeki yıllık 3,3 milyon mt kütük kapasiteli çelikhanesinden çıkan kütükler kullanılacak. Buna ek olarak şirketin yılda toplam 4,5 milyon mt kütük ve slab kapasitesine sahip olması planlanan çelikhanesinin inşaat çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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