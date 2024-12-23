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Kar-Demir FESCON teknolojisiyle enerji verimliliğini artırdı

Pazartesi, 23 Aralık 2024 12:00:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Ekonomi Gazetesi’nde çıkan bir habere göre Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (Kar-Demir), GEMKOM tarafından tedarik edilen Fırın Enerji Tasarruf Sistemi (FESCON) teknolojisiyle Aliağa’da bulunan tesislerindeki kütük üretiminde kullandığı enerjiyi %15-30 azalttı. FESCON teknolojisi, yaygın olarak kullanılan sepet ısıtma yöntemine kıyasla daha fazla enerji verimliliği sağlıyor.

Çevresel etkilerini azaltma ve enerji bağımlılığını minimuma indirme hedefiyle yeşil enerji yatırımlarına hız veren Kar-Demir, Ekim ayında 4 MW’lık güneş enerjisi santralini devreye alarak Bozyaka rüzgâr enerjisi santraliyle birlikte toplam enerji üretimini 24 MW’a çıkarttı. Şirket küresel rekabet gücünü daha da artırmak amacıyla yeni enerji santralleri kurmayı, kapasite yatırımları yapmayı ve ürün portföyünü genişletmeyi planlıyor.

Buna ek olarak yılın ilk altı ayında şirketin cirosu, geçtiğimiz yılın tamamında kaydedilen 11,6 milyar TL’ye kıyasla 8,9 milyar TL olurken, net kârı ilk yarıda 780 milyon TL seviyesinde kaydedildi.

Kar-Demir yedi adet üretim tesisinde yıllık toplam 2,5 milyon mt’un üzerinde uzun mamul üretim kapasitesine sahip. Şirketin ürün portföyünde profil, inşaat demiri, filmaşin ve kütük yer alıyor.


Etiketler: Kütük Profil İnşaat Demiri Yarı Mamul Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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