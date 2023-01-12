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Tufan Metalürji 2024’te kütük üretimine başlayacak

Perşembe, 12 Ocak 2023 10:55:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tufan Metalürji’nin Adana’da gerçekleştirmeyi planladığı çelikhane projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 337,07 milyon TL olan proje kapsamında planlanan çelikhane yıllık 244.281 mt kütük kapasitesine sahip olacak.

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulması planlanan çelikhanede üretilecek kütükler yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satılacak.

ÇED sürecinin tamamlanması ve diğer izinlerin alınmasının ardından yaklaşık 13 ay sürecek olan projenin inşaat aşamasında yaklaşık 55 personel çalıştırılması ve çelikhanenin 2024 yılında devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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