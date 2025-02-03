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Hasçelik çelikhanesinde üretime Nisan’da başlayacak

Pazartesi, 03 Şubat 2025 14:21:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Vasıflı çelik üreticisi Hasçelik, 150 milyon €’luk çelikhane yatırımında son aşamaya geldiğini açıkladı. Bilecik’te kurulacak olan çelikhane Nisan ayında ilk üretimini gerçekleştirecek.

Söz konusu yatırımın hem şirketin hem de Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını kaydeden Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, yeni üretim teknolojisiyle karbon emisyonunun beş kata kadar azalacağını ifade etti. Bu yatırım sayesinde şirketin ton başına satış fiyatını %15’e kadar artırma potansiyeli var.

Hasçelik, şu ana kadar dışarıdan temin ettiği kütükleri yeni çelikhanesinde üreterek üretimde bağımsızlığını kazanacak. Şirketin Kocaeli’de bulunan mevcut sıcak haddehanesiyle entegre çalışacak bu çelikhane maliyet avantajı sağlayacak. Faydasıçok, çelikhane yatırımıyla birlikte tamamlama hatlarında en yüksek standartlara uygun ve otomotiv başta olmak üzere makine imalatı, enerji ve mühendislik sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim yapacaklarını belirtti.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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