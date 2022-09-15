﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ekinciler kapasite artışı projesi için bakanlık onayı aldı

Perşembe, 15 Eylül 2022 12:28:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi’nin Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı hurdadan kütük üretimi ve sıcak haddeleme faaliyetlerindeki kapasite artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve onaylandığı bildirildi.

Proje kapsamında mevcut elektrik ark ocağının kapasitesi artırılarak çelikhanedeki kütük üretimi ile mevcut haddehane tesisinin nervürlü inşaat demiri kapasitesinin artırılması ve ikinci haddehanenin kurularak bu haddehanede ise filmaşin (kangal demir) ve kaliteli çubuk üretimi yapılması planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yatırım maliyeti 461,17 milyon TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından çelikhanenin yıllık sıvı çelik üretim kapasitesi 979.200 mt’dan 2,04 milyon mt’a yükselecek. Kapasite artışıyla haddehanenin yıllık kütük kullanımı 930.240 mt’dan yaklaşık 1,42 milyon mt’a ve yıllık nervürlü inşaat demiri üretim kapasitesi 883.728 mt’dan 1,34 milyon mt seviyesine yükselirken, planlanan ikinci haddehanenin filmaşin (kangal demir) ve kaliteli çubuk üretim kapasitesi ise yıllık 494.000 mt seviyesinde yer alacak.


Etiketler: Kütük Filmaşin İnşaat Demiri Uzun Ürünler Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

İran’ın yarı mamul ihracatı birinci çeyrekte artış gösterdi

05 Ağu | Çelik Haberler

Körfez bölgesinde kütük fiyatları durgun uzun mamul satışları sonucu daha da düştü

04 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Yeşilyurt Metalürji filmaşin üretimine başlıyor

13 Tem | Çelik Haberler

Kardemir Çelik Sanayi yeni tesisinde kütük üretimini başlattı

17 May | Çelik Haberler

Belarus merkezli BMZ birçok ihracat sözleşmesi imzaladı

16 Şub | Çelik Haberler

DTS Filyos elektrik ark ocaklı paslanmaz çelik tesisi inşa edecek

03 Şub | Çelik Haberler

Ekinciler’in kapasite artışı projesi için ÇED süreci başladı

31 Oca | Çelik Haberler

Körfez’de yerel kütük satışları avantajlı ihracat ve düşük inşaat demiri fiyatları sebebiyle zorlu

29 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya’da filmaşin fiyatlarının son düşüşün ardından artması bekleniyor

03 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Metinvest, DMK’nın üretim kompleksini satın alacak

27 Tem | Çelik Haberler