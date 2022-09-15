Ekinciler kapasite artışı projesi için bakanlık onayı aldı

Perşembe, 15 Eylül 2022 12:28:26 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi’nin Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı hurdadan kütük üretimi ve sıcak haddeleme faaliyetlerindeki kapasite artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve onaylandığı bildirildi.

Proje kapsamında mevcut elektrik ark ocağının kapasitesi artırılarak çelikhanedeki kütük üretimi ile mevcut haddehane tesisinin nervürlü inşaat demiri kapasitesinin artırılması ve ikinci haddehanenin kurularak bu haddehanede ise filmaşin (kangal demir) ve kaliteli çubuk üretimi yapılması planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yatırım maliyeti 461,17 milyon TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından çelikhanenin yıllık sıvı çelik üretim kapasitesi 979.200 mt’dan 2,04 milyon mt’a yükselecek. Kapasite artışıyla haddehanenin yıllık kütük kullanımı 930.240 mt’dan yaklaşık 1,42 milyon mt’a ve yıllık nervürlü inşaat demiri üretim kapasitesi 883.728 mt’dan 1,34 milyon mt seviyesine yükselirken, planlanan ikinci haddehanenin filmaşin (kangal demir) ve kaliteli çubuk üretim kapasitesi ise yıllık 494.000 mt seviyesinde yer alacak.