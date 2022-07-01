Ayyıldız Demir Çelik çelikhane projesi için onay aldı

Cuma, 01 Temmuz 2022 11:44:16 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirme raporları kapsamında, uzun mamul üreticisi Ayyıldız Demir Çelik’in Adana, Ceyhan’da yapı ve vasıflı çelik üretimi için planladığı çelikhane ve yardımcı tesisler projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına karar verildi.

Yıllık 192.000 mt kapasite ile kütük üretimi gerçekleştirilmesi planlanırken, projenin bedeli 455.874.237 TL olarak belirtiliyor. Ekipmanın montajının bu yıl Ağustos ayında başlaması planlanırken, 2023 yılının Mayıs ayında da deneme üretimine geçilmesi bekleniyor. Çelikhanenin ana ekipmanlarını 1 adet elektrik ark ocağı, 1 adet pota ocağı, 1 adet 4 yollu sürekli döküm makinesi ve diğer yardımcı ekipmanlar oluşturuyor.

Şirket ayrıca söz konusu tesislerde üretilecek kütüklerin yurt içi ve yurt dışı pazarlara satılacağını ifade etti.