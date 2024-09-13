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ICRA: Hindistan’ın çelik tüketimi 2024-25 mali yılında %9-10 artacak

Cuma, 13 Eylül 2024 14:52:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan’ın çelik tüketiminin 2024-25 mali yılının tamamında %9-10 artmasını öngördüğünü belirtti.

Yerel çelik tüketimindeki artış miktarının söz konusu mali yılın birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) kaydedilen %15’e kıyasla düşecek olmasına rağmen tüketimin yılın tamamında güçlü kalacağı ifade edildi.

ICRA, yıl içerisinde devreye alınacak 15,6 milyon mt’luk yeni kapasiteye rağmen mevcut mali yılda çelik sektöründe kapasite kullanım oranının son 10 yılın en yüksek seviyesi olan yaklaşık %88’e çıktığını dile getirdi.

Bununla birlikte 2020-21 ve 2023-24 mali yılları arasında devreye alınan 26,3 milyon mt’luk yeni kapasiteyle yerel çelik sektörünün hızlı şekilde büyüme gösterdiği, 2024-25 ve 2026-27 mali yılları arasında ilave 27,5 milyon mt kapasite daha devreye alınacağı aktarıldı.

İthalattaki artışa rağmen çelik üreticilerinin hammadde fiyatlarındaki sert düşüşü avantaja çevirdiği vurgulandı. Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları bu yılın Ocak ayına kıyasla %45 azalırken NMDC Steel Limited, demir cevheri fiyatlarını bu yılın Mayıs ile Haziran ayları arasında kaydedilen en yüksek seviyeye kıyasla %18 aşağı çekti. Maliyetlerdeki düşüşün çelik ile hammadde fiyatları arasındaki farkı desteklemesinin beklendiği ancak bu farkın ikinci çeyrekte 500-1.000 INR/mt azalabileceği, üçüncü çeyrekte ise toparlanacağı belirtildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Tüketim 

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